Khách đi chơi đông, đường dẫn phà Đình Vũ tắc nhiều giờ

Xe cá nhân đổ dồn về khu vực phà Đình Vũ để ra huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng trong ngày 30-4 tăng cao - Ảnh: MINH BẠCH

Ngày 30-4, Đội CSGT số 4 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng phải huy động tối đa nhân lực để tập trung điều phối, giảm bớt tình trạng quá tải tại khu vực phà Đình Vũ nối từ trung tâm thành phố ra huyện đảo Cát Hải.

Tuy nhiên do lượng người đổ về quá đông bằng xe cá nhân nên khu vực này ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Trước đó, số lượng phà trung chuyển khách đã phải tăng từ 5 lên 7 chuyến chạy liên tục để phục vụ khách.

Trung tá Lê Anh Sơn - đội trưởng Đội CSGT số 4, Công an TP Hải Phòng, cho biết tình trạng ùn tắc xảy ra tại khu vực đường dẫn vào phà Đình Vũ sáng 30-4 do lưu lượng xe máy đổ về tăng cao so với ngày thường. Đến chiều cùng ngày tình trạng ùn tắc cơ bản được giải quyết.

Ông Vũ Tiến Lập, trưởng phòng Văn hóa thể thao và Du lịch huyện Cát Hải cho biết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, do thời tiết thuận lợi nên lượng khách đổ về cao hơn mọi năm, đến thời điểm hiện tại phòng nghỉ tại khu vực đã cơ bản kín phòng.

Phần lớn du khách đến huyện đảo đều đã đặt phòng từ trước với mức giá dao động trong khoảng 1.000.000 đồng/2 ngày hoặc 800.000 đồng/ngày nghỉ lễ.

Tất cả các nhà hàng, khách sạn tại huyện Cát Hải cũng đều có bảng thông báo công khai giá cũng như số điện thoại đường dây nóng của huyện để du khách kịp thời phản ánh những bất cập.

