Phú Yên tạm dừng dự án sân golf của New City

TTO - Ngày 28-4, UBND tỉnh Phú Yên thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến yêu cầu New City tạm dừng thi công dự án sân golf tại dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại xã An Phú, TP Tuy Hòa.