​Chủ tịch nước dự lễ khánh thành hai dự án lớn ở Nghệ An

TTO - Chiều 29-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự lễ cắt băng khánh thành và thông xe hai dự án quan trọng ở Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỉ đồng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bấm nút vận hành nhà máy xi măng Sông Lam, trạm nghiền xi măng và cảng Nghi Thiết - Ảnh: DOÃN HÒA

Tuyến đường từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương đến xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc gồm ba dự án đường nối quốc lộ 7 đến đường N5 (do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư) có tổng mức đầu tư hơn 1.265 tỉ đồng.

Hai dự án đường N5 và D4 trong khu kinh tế Đông Nam do Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam làm chủ đầu tư với số vốn hơn 1.500 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Đường - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết đây là tuyến đường quan trọng của tỉnh, trục chính kết nối các vùng kinh tế miền Tây Nghệ An với khu kinh tế Đông Nam đến cụm cảng quốc tế Cửa Lò, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, giao thông, thương mại và tạo cơ sở quan trọng trong việc thu hút đầu tư các dự án vào khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng bấm nút vận hành nhà máy xi măng Sông Lam, trạm nghiền xi măng và cảng Nghi Thiết.

Theo đại diện Tập đoàn xi măng The Vissai, nhà máy xi măng Sông Lam có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành nhà máy có công suất 12.000 tấn clinker/ngày; trạm nghiền xi măng ở Nghi Thiết có công suất nghiền 4 triệu tấn/năm và cảng biển quốc tế Nghệ An đầu tiên chuyên dụng đón tàu đến 7 vạn tấn.

Cũng trong chiều 29-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự lễ khai trương khu biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội của tập đoàn Vingroup tại phường Nghi Hải, Cửa Hội.

Tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng của Tập đoàn Vingroup tại Cửa Hội có tổng mức đầu tư hơn 900 tỉ đồng trên diện tích gần 40 ha, bao gồm khu biệt thự nghỉ dưỡng 15 biệt thự, khách sạn 5 sao gồm 184 phòng, khu nhà hàng và nhà đón tiếp bến thuyền...

Sau 10 tháng gấp rút thi công, dự án hoàn thành đi vào hoạt động hứa hẹn tạo nên điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung bộ.

Sáng cùng ngày, tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Tập đoàn Vingroup đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai trương Dự án tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas và công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng.

