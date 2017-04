Ông Võ Văn Thưởng: Ngành tuyên giáo phải vượt qua thách thức 

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre - Ảnh: Mậu Trường

Ba năm có 47 công an nghỉ việc

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Ngọc Tam - phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết trong 3 năm qua (2014, 2015, 2016), trên địa bàn tỉnh có 305 cán bộ cấp cơ sở (xã, ấp) nghỉ việc, trong đó chủ yếu là cán bộ bán chuyên trách.

Trong số cán bộ nghỉ việc có đến 47 công an, trong đó có 10 phó công an xã xin nghỉ việc. Ông Tam cho rằng bước đầu đánh giá về thực trạng này cho thấy các cán bộ bán chuyên trách nghỉ việc là do chế độ, lương thấp.

Ông Tam dẫn chứng cho thấy chế độ đối với phó công an xã là chưa tương xứng. Theo đó lương phó công an xã khoảng 1,8 triệu đồng và được hỗ trợ 50% bảo hiểm y tế, ngoài ra phải tự túc từ xe cộ, xăng, phương tiện hạn chế, sức ép công việc lớn, thù oán cá nhân nhiều, cơ chế bảo vệ không có.

“Thực trạng này dẫn đến anh em công an co cụm lại và tình hình an ninh trật tự cũng bị ảnh hưởng”, ông Tam nói.

Ông Phan Văn Mãi - phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre cho biết thêm từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X - tháng 11-2015 đến nay, tình hình kinh tế - xã hội khá ổn định, quốc phòng - an ninh địa phương được giữ vừng, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của bán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố khá tốt.

Tuy nhiên, một số vấn đề do lịch sử để lại chưa được giải quyết dứt điểm đã gây phân tâm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre - Ảnh: Mậu Trường

Tinh thần trách nhiệm, tính tiến công của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa ý thức được hiện trạng tụt hậu của tỉnh so với khu vực và cả nước. Sự đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động của hệ thống chính trị chưa cao đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tỉnh, thiếu đột phá.

Đầu năm 2016, tỉnh gánh chịu hậu quả nặng nề của đợt xâm nhập mặn chưa tưng có trong lịch sử, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh…

Những vấn đề này trở thành thách thức và đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho công tác tuyên giáo của tỉnh.

Tuyên giáo gặp nhiều khó khăn

Ông Võ Văn Phuông - Phó Trưởng ban tuyên giáo Trung ương đánh giá cao việc phân bổ chương trình hành động của Bến Tre.

Ông Phuông lưu ý tỉnh Bến Tre cần quán triệt tinh thần tuyên truyền là nhiệm vụ cấp ủy nói chung chứ không riêng gì ngành tuyên giáo, nếu cấp ủy mạnh tư tưởng thì cơ sở cũng vững mạnh.

Bên cạnh đó ngành tuyên giáo cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để kịp thời định hướng dư luận. Cơ quan thông tin cần tích cực hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí.

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao một số công việc đã làm của Đảng bộ lần thứ 12 của đảng, qua đó đã đưa ra được thông điệp rõ ràng gây phấn khởi cho cán bộ đảng viên của tỉnh.

Ông Thưởng cho rằng tỉnh Bến Tre đã có những giải pháp mang tính đồng bộ, khoa học để kịp thời nắm bắt thông tin dự luận để kịp thời định hướng tốt.

Ông Thưởng lưu ý tính toàn cầu hóa, cực đoan, chủ nghĩ dân túy… ở một số quốc gia trên thế giới đã tác động vào trong nước khiến cho tình hình tuyên giáo gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó một số vấn đề thiên tai, môi trường ô nhiễm ở trong nước, tiêu cực tại một số đảng bộ... đã gây không ít cho sự phát triển của đất nước.

“Trong năm 2017, Bến Tre cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trên tất cả các mặt: kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng mối đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó phải thiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tương chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, ông Thưởng nói.

MẬU TRƯỜNG