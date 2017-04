Nghi phạm cướp ngân hàng có thể dị tật ở chân 

TTO - Nghi phạm có thể đã theo dõi rất kỹ lưỡng hoạt động của chi nhánh ngân hàng để ra tay và nhanh chóng tẩu thoát, theo Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an.

Ảnh trích xuất từ camera giám sát bên trong chi nhánh ngân hàng

Ngày 28-4, tổ công tác của Cục cảnh sát hình sự (C45) Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an đã đến Trà Vinh họp bàn phương án với Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh điều tra, truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại thị xã Duyên Hải.

Nghi phạm theo dõi hoạt động của ngân hàng từ trước?

Theo cơ quan công an, sáng cùng ngày, tổ công tác của Bộ Công an cùng công an tỉnh đã quay lại kiểm tra hiện trường vụ cướp xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải.

Theo nhận định của Cục cảnh sát hình sự, vụ cướp ngân hàng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều khả năng nghi phạm có thể đã theo dõi hoạt động của chi nhánh ngân hàng này tại thị xã Duyên Hải.

Thượng tá Huỳnh Văn Khời - trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh cho biết nghi phạm gây ra vụ cướp trên có dáng người ốm, cao khoảng 1,7m, nói giọng Bắc. Khi gây án mặc áo khoác màu đen, có mũ trùm đầu, nhiều khả năng là người ngoài tỉnh.

Qua hình ảnh camera ghi nhận diễn biến vụ cướp cho thấy, nghi phạm có dị tật ở chân. Đôi giày nghi phạm mang trong lúc gây án là loại giày giống với giày công trình, các công nhân thường mang trong quá trình làm việc.

* Xem clip: Vụ cướp ở ngân hàng Vietcombank diễn ra trong 90 giây

Bảo vệ bỏ chạy lên lầu khi xảy ra vụ việc

Trước đó, lúc 16h20 ngày 26-4, trong phòng giao dịch có 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) và một nhân viên bảo vệ bên ngoài. Các nhân viên của ngân hàng Vietcombank đang kết toán, kiểm tra tiền để đưa vào kho quỹ.

Lúc này, có 1 nam thanh niên bịt mặt, trên tay cầm khẩu súng xông vào ngân hàng, khống chế uy hiếp đe doạ các nhân viên. Người này đưa 2 túi xách, buộc các nhân viên bỏ tiền vào trong. Ai chống cự sẽ bị bắn.

Hoảng sợ, nhân viên đã lấy tiền bỏ vào túi xách cho tên cướp. Sau đó nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn.

Diễn biến vụ cướp chưa đến 2 phút, nghi phạm đã lấy đi số tiền gần 1,580 tỉ đồng cùng với 35.900 USD.

Qua điều tra của cảnh sát, khi gây án nghi phạm sử dụng xe máy không biển số và đi một mình.

Theo cơ quan điều tra, hai ngày qua, từ khi clip ghi nhận toàn bộ diễn biến vụ việc về vụ cướp được công khai trên các phương tiện truyền thông, đã có nhiều ý kiến trái chiều về bảo vệ và nhân viên của ngân hàng.

Cũng theo công an, về trách nhiệm của bảo vệ khi xảy ra cướp, người này đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình khi bỏ chạy lên lầu. Khi nghi phạm vào ngân hàng, có dựng xe phía trước thì bảo vệ đã nhìn thấy. Nghi phạm chưa móc súng đe doạ thì bảo vệ đã bỏ chạy.

Hiện tại, công an tỉnh Trà Vinh được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy bắt nghi phạm trong thời gian sớm nhất.

Hàng trăm cảnh sát đã được tung đi các nơi truy xét, rà soát những người nghi vấn. Trên các tuyến quốc lộ, đường liên xã, bến phà ra vào khu vực Duyên Hải với các huyện lân cận cũng được cảnh sát kiểm soát chặt chẽ.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, hỗ trợ cảnh sát truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng.

HOÀI THƯƠNG