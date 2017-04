HĐND tỉnh phải giám sát việc phá rừng làm dự án

Sốc nặng, bức xúc và đau xót Đó là tâm trạng của đa số bạn đọc thể hiện trong hơn 1.300 ý kiến gửi về tòa soạn Tuổi Trẻ phản hồi loạt bài “Tan tác rừng Phú Yên” (Tuổi Trẻ ngày 24 và 25-4). Bạn đọc Trần Toàn (tranlenhu91@...) viết: “Tôi sốc nặng khi biết hơn 100ha rừng phòng hộ ven biển ở Phú Yên bị phá để làm sân golf, khách sạn, resort. Những cây dương được trồng, chăm sóc gần 40 năm, Nhật Bản còn tài trợ để trồng thêm cây với mục đích bảo vệ môi trường cho nhân dân. Vậy mà giờ đây vì điều gì mà người ta đang tâm phá hoại rừng như vậy? Xót xa quá!”. Bạn đọc Nhựt Thiện (binhthang58@...) lo lắng: “Lũ lụt từng gây ngập nặng TP Tuy Hòa, mà nguyên nhân chính do thủy điện sông Ba Hạ xả lũ. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên không nhìn thấy hay sao mà cho phá rừng ồ ạt để làm dự án. Nếu mùa mưa này mà lũ lụt tràn về do phá rừng bừa bãi, tôi đề nghị xử lý trách nhiệm cán bộ lãnh đạo tỉnh này”. Nhiều bạn đọc cho biết họ uất nghẹn khi đọc thông tin về vụ phá rừng rầm rộ ở Phú Yên. Bạn đọc Lê Tâm (letam@...) bày tỏ: “Tôi đã khóc khi đọc tin này”. Bạn đọc Trần Mạnh bức xúc: “Đau nhất là đoạn UBND tỉnh Phú Yên trao bằng khen cho New City vì “có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng”, trong khi đây thực chất là phá rừng nhanh chóng!”. Bạn đọc Triều Giang (trantrieuhien3009@...) - một người con Phú Yên - tiếc nuối: “Với tư cách là một người dân Phú Yên xa xứ, tôi không khỏi đau xót khi thấy rừng dương xanh tốt bị đốn hạ chỉ để làm khu resort - sân golf. Tuổi thơ tôi gắn bó nhất là hình ảnh những cây dương oằn mình trong gió bão dù bị quật tơi tả. Nhờ rừng dương mà những căn nhà đơn sơ - nơi những đứa trẻ nghèo như chúng tôi sinh sống - không bị hư hỏng nhiều. Ở Phú Yên quê tôi, một năm ít nhất cũng xảy ra 1-2 cơn bão. Có khi là bão chồng bão. Không còn rừng dương, người dân nghèo lại phải oằn mình chống bão dữ...”. Ngoài ra, đông đảo bạn đọc bức xúc trước phát biểu của ông Lê Văn Thứng (chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Phú Yên) rằng phá rừng không ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ (!). Q.TR.