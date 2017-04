Phong tỏa tài khoản, cấm cửa dự án với chủ đầu tư 'cù nhây'

Chung cư tại dự án Đại Thanh của Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu sai phạm về quy hoạch, xây dựng - Ảnh: LÂM HOÀI

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng chấp thuận với đề nghị này với những chủ đầu tư không chấp hành nghiêm túc trong khắc phục vi phạm về xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy, nghĩa vụ tài chính...

50 dự án sai phạm

Trong kết luận mới đây, đoàn thanh tra liên ngành thành phố đã chỉ rõ trong số 279 dự án cần phải thanh tra, đoàn liên ngành quyết định lựa chọn ngẫu nhiên 50 dự án tiến hành thanh tra điển hình cho các dạng sai phạm tại 12 quận, huyện của thành phố.

Kết quả, đã phát hiện ra cả 50 dự án nói trên có hàng loạt sai phạm. Cụ thể, các hành vi vi phạm được chia thành các nhóm, trong đó có nhiều công trình có nhiều vi phạm cùng lúc.

Nhóm sai phạm về quy hoạch, xây dựng, như: xây vượt số tầng, thông tầng, vượt diện tích xây dựng, diện tích sàn xây dựng so với quy hoạch, thiết kế được duyệt hoặc giấy phép xây dựng, sử dụng sai công năng một số tầng trong tòa nhà, thay đổi cơ cấu căn hộ, chưa hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về xây dựng… có tới 38 dự án.

Nhóm chưa thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy có 4 dự án. Nhóm tự chuyển nhượng dự án cho chủ đầu tư thứ cấp nhưng không làm thủ tục theo quy định có 6 dự án. Nhóm có vướng mắc về nộp tiền sử dụng đất, tiền phạt chậm nộp và các nghĩa vụ tài chính khác có tới 12 dự án…

Một số dự án có sai phạm được điểm tên, như khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland Hoàng Thành do Công ty TNHH Capitaland Hoàng Thành làm chủ đầu tư; chung cư số 143, ngõ 85 Hạ Đình do Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Công ty Cổ phần đầu tư 135 làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng trên đường Nguyễn Tuân do Công ty Đầu tư phát triển đô thị và thiết bị vật tư Hà Nội 1 làm chủ đầu tư; khu nhà ở Mễ Trì do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 68 làm chủ đầu; dự án Sakura Tower 47 Vũ Trọng Phụng do Công ty CP Hùng Tiến Kim Sơn làm chủ đầu tư; Dự án Toà nhà chung cư - Trung tâm thương mại và dịch vụ tại 200 Quang Trung (Hà Đông) do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Vượng làm chủ đầu tư…

Người mua nhà được cấp chứng nhận

Trên cơ sở trên, đoàn thanh tra đề xuất, sau thời hạn 3 tháng tính từ ngày thành phố có chỉ đạo về phương án xử lý vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư, nếu không thực hiện sẽ phong tỏa tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư, thu hồi quỹ nhà còn lại chưa bán để phục vụ việc xử lý, thông báo trên phạm vi cả nước không giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất..

Từ đề xuất nói trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã thống nhất yêu cầu các sở ngành và chủ đầu tư tuân thủ nghiêm hình thức xử lý vi phạm sau kết quả thanh tra.

“Trường hợp không xử lý thành phố sẽ xem xét không cho phép thực hiện các dự án tiếp theo trên địa bàn Hà Nội”, ông Hùng chỉ rõ.

Song song với việc xử lý nghiêm chủ đầu tư vi phạm, lãnh đạo thành phố hà Nội yêu cầu các sở ngành thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Trong đó tuân thủ nguyên tắc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, hạn chế thất thu ngan sách.

Cụ thể, với những người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại các dự án nhà ở hoàn thành trước ngày 22-8-2013 đã được cơ quan chức năng cho ý kiến về đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng sẽ được cấp giấy chứng nhận.

Việc xử lý vi phạm của chủ đầu tư và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mua nhà được thành phố yêu cầu các sở ngành, đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về thành phố ngay trong tháng 5-2017.

Vi phạm đã tồn tại 10-15 năm Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-4, một lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho hay hầu hết dự án trong số 50 dự án nói trên đều xảy ra sai phạm về xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy, nghĩa vụ tài chính... từ quá trình nhiều năm trước. Có dự án đã xảy ra từ 10-15 năm. “Tới đây Sở Xây dựng sẽ chủ trì lập hồ sơ xác định và xử lý vi phạm cụ thể về giấy phép xây dựng của từng dự án, cùng liên ngành đề xuất phương án xử lý vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư. Còn Sở Quy hoạch kiến trúc cũng sẽ lập hồ sơ và xử lý vi phạm về quy hoạch của từng dự án...”, vị này thông tin.

LÂM HOÀI