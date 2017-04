​Nghệ An triển lãm 154 tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

TTO - 154 bản đồ, tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được trưng bày tại buổi khai mạc triển lãm ở huyện Thanh Chương, Nghệ An sáng 25-4.

Người dân và học sinh tham quan triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” - Ảnh: D.HÒA

Đây là lần thứ 4 những tư liệu, bản đồ thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới về chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa được giới thiệu đến người dân Nghệ An.

154 tư liệu được chia thành 5 phần gồm khối lượng về tư liệu văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; giới thiệu bộ sưu tập bản đồ cổ do Việt Nam, phương Tây và Trung Quốc xuất bản có liên quan đến chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Giới thiệu quá trình thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước năm 1975; tái hiện lại sự kiện Biển Đông dậy sóng khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 vi phạm vùng đặc quyền kinh tế biển năm 2014; những hình ảnh về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Những chứng cứ lịch sử và pháp lý tại cuộc triển lãm này khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Phát biểu tại buổi triển lãm, ông Lê Ngọc Hoa - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh: “Ngoài việc khẳng định chủ quyền về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cuộc triển lãm sẽ góp nâng cao nhận thức, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí trách nhiệm của nhân dân cả nước nói chung và và nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng, nhắc nhở mỗi người dân chúng ta luôn biết ơn các thế hệ cha anh đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

DOÃN HÒA