Đồng bằng sông Cửu Long điêu đứng vì sạt lở

Chủ động dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc khắc phục sạt lở bờ sông Vàm Nao mà ngày 24-4 Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi UBND tỉnh An Giang, Bộ NN&PTNT để truyền đạt. Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh An Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng cảnh báo, hạn chế người, phương tiện qua lại khu vực sạt lở; tổ chức quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, sắp xếp chỗ ở tạm cho các hộ dân bị mất nhà cửa và phải di dời, không để người dân thiếu đói, khó khăn; có phương án hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân đã bị mất nhà cửa hoặc phải di dời, đảm bảo ổn định đời sống... V.V.TUÂN - L.C.