Những kiểu 'tiền trảm hậu tấu' của ông Võ Kim Cự

Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề Sự cố môi trường biển đã làm tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 của tỉnh Hà Tĩnh giảm tới 17,06% so với năm 2015, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 29,87%, khu vực dịch vụ giảm 14,16%... Chi trả đền bù sự cố môi trường ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Ảnh: VĂN ĐỊNH Báo cáo kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh cũng cho biết thu ngân sách tỉnh này năm 2016 đã hụt 2.000 tỉ đồng. Nguyên nhân do Formosa giảm mạnh đầu tư, Formosa chưa đạt công suất sản xuất như thiết kế... Đặc biệt, với việc gây ra sự cố môi trường biển, lãnh đạo Hà Tĩnh cho biết các dự án kinh doanh dịch vụ lưu trú, khai thác nhà xưởng tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh đã giảm tới 70% số lượng phòng cho thuê. Nhà máy đông lạnh Nam Hà Tĩnh hoạt động cầm chừng do không có nguyên liệu. Khai thác, nuôi trồng thủy hải sản của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ đạt mức tăng trưởng 4,89%, thấp hơn mức dự kiến kế hoạch là 7,73% và chỉ đóng 0,82 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Đến nay, một số chỉ tiêu kinh tế quý 1-2017 của Hà Tĩnh cũng không mấy sáng sủa. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản đạt 8.116 tấn, vẫn giảm 1.800 tấn so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ đạt 792,68 tỉ đồng, giảm 33,81% so với cùng kỳ năm trước...