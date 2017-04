 Gặp mặt giao lưu thế hệ trẻ Công an nhân dân

Cán bộ, chiến sĩ tiểu ban Bảo vệ chính trị - Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1962-1976, thắp nhang tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Ảnh: M.PHƯỢNG

Ngày 21-4, nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam 30-4, Tổng cục An ninh - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban liên lạc Câu lạc bộ tiểu ban Bảo vệ chính trị (C51), Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác, chiến đấu tại C51 qua các thời kỳ tại khu di tích C51 (xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ chiến sĩ C51 cùng nhau thăm lại chiến trường xưa, ôn kỷ niệm trong quá trình công tác, chiến đấu tại căn cứ. Trong buổi chiều, đoàn đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tháng 8-1962, Trung ương Cục đổi tên Ban bảo vệ An ninh Xứ ủy Nam Bộ thành Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam. Tiểu ban Bảo vệ Chính trị - một đơn vị nghiệp vụ nòng cốt của Ban an ninh Trung ương Cục - ra đời trong hoàn cảnh đó.

Trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh nhưng cán bộ chiến sĩ tiểu ban Bảo vệ Chính trị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các lãnh đạo và lực lượng chiến đấu, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn căn cứ và cơ quan đầu não kháng chiến, cùng quân dân miền Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, thống nhất đất nước.

Cùng đó, tại khu di tích C51 đã diễn ra các hoạt động giao lưu của đoàn viên của Đoàn thanh niên Tổng cục An ninh, Bệnh viện 30-4, Công an huyện Tân Biên, đoàn viên xã Tây Thạnh với các hoạt động: thi hội trại, đá bóng giao lưu, văn nghệ...

Sáng 22-4, đoàn sẽ tham quan, dâng hương tượng đài Chiến thắng, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài cố bộ trưởng Phạm Hùng tại khu di tích Trung ương Cục (Tây Ninh).

Cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ của tiểu ban Bảo vệ Chính trị cùng ôn lại kỷ niệm khi về thăm lại nhà truyền thống tại khu di tích C51 - Ảnh: M.PHƯỢNG

Thế hệ trẻ công an nhân dân thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Đồi 82 - Ảnh: M.PHƯỢNG

Đoàn viên của Đoàn thanh niên Tổng cục An ninh, Bệnh viện 30-4, Công an huyện Tân Biên, đoàn viên xã Tây Thạnh trang trí hội trại - Ảnh: M.PHƯỢNG

Đoàn viên của Đoàn thanh niên Tổng cục An ninh, Bệnh viện 30-4, Công an huyện Tân Biên tham gia các hoạt động hội trại - Ảnh: M.PHƯỢNG

MINH PHƯỢNG