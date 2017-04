Nam bộ nắng nóng đến hết tháng 4

Che dù đi dưới nắng chói chang trên đường Nguyễn Văn Trỗi, P.Phú Nhuận - Ảnh: Q.Khải

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ vừa nhận định tình hình thời tiết mười ngày cuối tháng 4. Theo đó, do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam áp thấp nóng phía tây và hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới nên thời tiết Nam bộ gần như nắng nóng suốt tuần trên diện rộng.

Khu vực nóng nhất là phía bắc miền Đông với nhiệt độ cao nhất 36-380C. TP.HCM được dự báo nhiệt độ cao nhất 36-370C. Khu vực miền Tây nhiệt độ cao nhất 34-370C. Tuy vậy theo nhận định, trong ngày 22 đến 24-4 khả năng có mưa dông vài nơi.

Tây Bắc bộ và bắc Trung bộ nắng nóng 38-390C

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết ngày 19-4 nắng nóng xảy ra hầu khắp các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-370C, có nơi trên 370C như Đồng Hới (Quảng Bình) 37,50C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,50C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,10C và một số nơi ở phía tây Bắc bộ như Yên Châu 360C, Mai Châu (Hòa Bình) 37,50C.

Ngày mai 21-4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía tây Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-380C, có nơi trên 390C. Thời gian có nhiệt độ trên 350C 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-360C, từ chiều tối 21-4 có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Tuy nhiên hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ chiều tối và đêm 21-4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Dự báo ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và rải rác có dông trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Q.KHẢI