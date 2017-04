Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết hiện trên lục địa Trung Quốc có một bộ phận không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam.

Khoảng chiều tối 21-4, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống miền Bắc, sau là các tỉnh bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Sau mưa mát lan tỏa đến khu vực bắc Trung Bộ, một số địa phương xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông mạnh.

Trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ nổi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5-6, giật trên cấp 6, biển động.

Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm khoảng 6-8 độ C. Nắng nóng ở phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ chấm dứt, trời chuyển mát, sau đêm và sáng trời rét nhẹ. Vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét nhất.

Người dân miền Bắc, bắc Trung Bộ cần đề phòng dạng thiên tai trên có thể xảy ra gây thiệt hại. Các suối khe nhỏ có độ dốc lớn, khu vực thường hay xảy ra sạt lở cảnh giác với mưa lớn cục bộ sinh lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ.

Nhiệt độ thấp nhất phía tây Bắc Bộ giảm đến 20-22oC, vùng núi trong khoảng 15-17oC. Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét 13-15oC. Phía đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội phổ biến từ 20-22oC. Vùng núi 16-18oC, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 11-13oC.

HẢI MINH