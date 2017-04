Đề nghị khởi tố vụ án vụ đào móng gây sập nhà, chết người

TTO - Chiều 20-4, ông Nguyễn Tiến Dũng, phó chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), cho biết đã yêu cầu Công an TP nếu đủ yếu tố thì khởi tố vụ án sập nhà, chết người tại công trình xây dựng nhà 298 Trần Hưng Đạo.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn trương giải phóng hiện trường - Ảnh: DUY THANH

Theo ông Dũng, đánh giá sơ bộ là quá trình đào móng xây dựng nhà 298 Trần Hưng Đạo chưa bảo đảm các quy định, dẫn đến làm sập hoàn toàn căn nhà hai tầng 296 Trần Hưng Đạo, khiến cụ Phạm Văn Thủ (84 tuổi, ở nhà bị sập) tử vong.

Vụ tai nạn còn làm hư hỏng một phần tường nhà 294 Trần Hưng Đạo, làm gãy bảy trụ điện chiếu sáng, cáp quang, viễn thông và nhiều tài sản khác.

“Cho đến 17h chiều cùng ngày, việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn vẫn được tiến hành khẩn trương. Bên cạnh lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Định và các lực lượng khác của tỉnh, thành phố tham gia cứu hộ cứu nạn, các công nhân điện lực, viễn thông đang cố gắng khắc phục để chiều mai 21-4 cấp lại điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc cho 300 hộ dân của khu vực này” – ông Dũng cho hay.

Hiện trường căn nhà 2 tầng đổ sập trên đường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) – Ảnh: DUY THANH

Cũng theo ông Dũng, hiện cơ quan chức năng đã xác định được tên tuổi, địa chỉ chủ thầu tư nhân xây dựng ngôi nhà 298 Trần Hưng Đạo, tuy nhiên hiện chưa tìm ra người này để làm việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, phó trưởng Công an TP Quy Nhơn, cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, ông cho biết, do vụ việc gây chết người và gây thiệt hại tài sản lớn nên Công an TP Quy Nhơn đề nghị Công an tỉnh Bình Định thụ lý.

Chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn An Ninh, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết công an tỉnh đang chủ trì việc khám nghiệm hiện trường để xác định chính xác nguyên nhân vụ tai nạn.

DUY THANH