Nghệ An chỉ đạo khắc phục kênh 750 tỉ đồng nứt toác  

Kênh tưới tiêu Châu Bình là hạng mục nằm trong dự án hồ chứa nước Bản Mồng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 10-2012 với số vốn 756 tỉ đồng do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. Mặc dù chưa đưa vào sử dụng nhưng nhiều vị trí tại dự án này đang bị sạt lở, nứt toác nghiêm trọng. Người dân sống gần kênh tiêu lo ngại tình trạng sạt lở sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình.