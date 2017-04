Cát đã tận thu, cửa biển vẫn bồi lấp 

Xử lý lãnh đạo địa phương để “cát tặc” hoành hành Ông Trần Châu - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết như vậy trước tình trạng khai thác cát sai phép, lợi dụng thăm dò để khai thác cát đang diễn ra nhiều nơi tại tỉnh này. Ông Trần Châu xác nhận trên bốn con sông lớn của tỉnh là sông Kôn, Hà Thanh, La Tinh và Lại Giang đều xảy ra nạn khai thác cát trái phép. “Hiện đang vào cao điểm mùa xây dựng, nhu cầu cát xây dựng lớn, nên trong số khoảng 20 doanh nghiệp được tỉnh cấp phép cũng có trường hợp cố tình khai thác sai, rồi dân tổ chức lấy cát trái phép. Tôi nhận được không ít phản ảnh của người dân và đã đi thực tế liên tục để kiểm tra, chỉ đạo xử lý” - ông Châu nói. Theo ông Châu, các chủ tịch xã đều biết tình trạng trên nhưng có vài nơi “du di”, xử lý thiếu kiên quyết, khiến dân bức xúc gọi điện cho lãnh đạo tỉnh. “Đầu tuần rồi tôi đi huyện Phù Mỹ kiểm tra, đã chỉ đạo chủ tịch UBND huyện này tổ chức kiểm điểm chủ tịch hai xã Mỹ Hiệp và Mỹ An vì để xảy ra việc khai thác cát trái phép mà không xử lý hoặc báo cáo kịp thời cho cấp trên. Để tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước, còn các cơ quan chức năng của huyện, của tỉnh cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát, bộ phận nào lơ là sẽ bị xử lý. Doanh nghiệp nào làm sai phép thì xử lý nghiêm khắc, không do dự gì cả” - ông Châu khẳng định. Nhận định tình hình khai thác cát trái phép trên các sông là nghiêm trọng, ông Châu cho biết UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu công an tỉnh vào cuộc điều tra, truy quét các tổ chức, cá nhân vi phạm, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4-2017. PHƯỚC TRỌNG - DUY THANH