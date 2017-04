Tỉnh ủy Long An phê bình Công an tỉnh vụ chặn ông Liêm xuất cảnh

TTO - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An Phạm Hữu Châu cho biết như vậy tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2-2017 của UBND tỉnh Long An sáng 14-4.

Đại tá Phạm Hữu Châu - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - trao đổi tại cuộc họp báo - Ảnh: Sơn Lâm

Tại cuộc họp, Tuổi Trẻ đã chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến vụ việc nguyên giám đốc Sở Y tế Lê Thanh Liêm bị chặn không được xuất cảnh.

Trả lời câu hỏi về lý do ngăn chặn ông Liêm xuất cảnh, đại tá Phạm Hữu Châu - phó giám đốc Công an tỉnh - cho biết tháng 1-2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An thụ lý 2 vụ việc liên quan đến ông Liêm là công tác đấu thầu thuốc tại Long An vào năm 2010-2011 và lắp camera tại tòa nhà 4 cơ quan do UBND tỉnh chuyển qua sau khi đã có các kết luận thanh tra.

Đầu tháng 3-2017, cơ quan điều tra tiếp tục gia hạn việc điều tra làm rõ.

Về việc ngăn chặn, ông Châu cho biết ngày 9-3-2017, cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an đề nghị chưa giải quyết xuất cảnh đối với ông Liêm trong thời gian cơ quan điều tra đang làm rõ một số vụ việc liên quan. Và đến nay, việc điều tra vẫn còn trong thời hạn.

Công an trả lời liên quan đến vụ chặn ông Liêm xuất cảnh - Thực hiện: SƠN LÂM

Trả lời câu hỏi của PV Tuổi Trẻ nội dung hai vụ việc mà cơ quan điều tra đang làm rõ liên quan đến rất nhiều cá nhân, Công an tỉnh Long An có đưa ai vào đối tượng để ngăn chặn ngoài ông Liêm hay không, ông Châu cho biết đây là nội dung chưa thể cung cấp bởi có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra, đến nay chỉ có thể biết chỉ ông Liêm chưa được giải quyết thủ tục xuất cảnh.

Trả lời tiếp câu hỏi vì sao không báo cáo vụ việc đưa ông Liêm vào đối tượng không được xuất cảnh cho Ban thường vụ Tỉnh ủy vì ông Liêm thuộc đối tượng do Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, ông Châu cho biết vì vụ án chưa được khởi tố, chỉ mới ở mức đang trong quá trình điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm, do đó Công an tỉnh vẫn chưa báo cáo cho Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Còn nguyên do báo Tuổi Trẻ chất vấn vì sao văn bản UBND tỉnh chấp thuận cho ông Liêm đi du lịch được ký vào ngày 7-4, và văn bản này có gửi cho Công an tỉnh Long An, nhưng Công an không phản hồi lại ngay cho UBND tỉnh, dẫn đến việc ông Liêm bị chặn vào tối ngày 8-4. Ông Châu cho biết do văn bản được UBND tỉnh ký vào ngày 7-4, nhưng phải đến… ngày 11-4 công an mới nhận được.

Về việc dư luận cho rằng vụ án liên quan đến dự án san lấp mặt bằng Bệnh viện đa khoa Mộc Hóa và vụ ông Liêm nhận và đưa vào Phòng Tài chính Sở Y tế 400 triệu đồng từ doanh nghiệp, ông Châu khẳng định đó chỉ là “do dư luận suy diễn” chứ không liên quan đến vụ việc.

“Liên quan đến vụ việc ông Liêm bị ông an cửa khẩu Tân Sơn Nhất ngăn chặn không cho xuất cảnh, Tỉnh ủy đã có phê bình Công an tỉnh Long An vì xử lý để xảy ra dư luận”, ông Châu nói thêm.

SƠN LÂM