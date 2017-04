Phủ nhận tin đồn phụ nữ bắt cóc trẻ em ở Phú Quốc

TTO - Sáng 14-4, lãnh đạo UBND xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang phủ nhận thông tin UBND xã đang tạm giữ 1 phụ nữ do có hành vi bắt cóc trẻ em.

Thông tin một phụ nữ bị tạm giữ do bắt cóc đăng trên Facebook sáng 14-4 - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, cũng trong sáng cùng ngày, trên trang Facebook cá nhân một người ở Phú Quốc có đăng tải thông tin công an xã Hàm Ninh vừa bắt được một phụ nữ nghi bắt cóc và đưa về trụ sở UBND xã tạm giữ.

Thông tin nhanh chóng được chia sẻ và nhiều người dân bình luận với tâm trạng hoang mang lo lắng không biết thật giả ra sao, đặc biệt là những người có con nhỏ.

Trao đổi qua điện thoại, đại úy Trần Quốc Châu - trưởng Công an xã Hàm Ninh - cho biết sáng nay có một số người dân thấy một phụ nữ dẫn theo 2 trẻ em nên nghi ngờ chị này bắt cóc. Sau đó người dân đã báo Công an xã và công an đã mời đến làm việc.

Tuy nhiên qua xác minh, công an cho biết người phụ nữ này sống ở thị trấn An Thới cùng chồng và 2 con đi làm ăn buôn bán chứ không có hành vi bắt cóc như người dân nghi ngờ.

Gần đây, Phú Quốc rộ lên nhiều tin đồn trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương như tin đồn hải sản Phú Quốc nhiễm độc, không cấp nước sinh hoạt vào những ngày nghỉ lễ làm du khách đến Phú Quốc hoang mang... nên lãnh đạo địa phương phải lên tiếng phủ nhận.

HOÀNG TRUNG