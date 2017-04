Phó thủ tướng yêu cầu điều tra vụ xe tải lao xuống vực 

Cụ thể, công điện vừa ban hành ngày 13-4 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn cho biết theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang, khoảng 20h30 đêm 12-4-2017 tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang, xe tải BKS 19C-00635 của đơn vị thi công tuyến đường trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã lao xuống vực, làm 4 người trên xe tử vong tại chỗ.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải trên đã hết niên hạn sử dụng từ đầu năm 2017.

Ngay sau nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó thủ tướng, chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vụ tai nạn.

Đặc biệt việc nhà thầu thi công cố tình sử dụng phương tiện hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Xem xét khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.

Xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu thi công do vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong tổ chức thi công tuyến đường; xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do phương tiện hết niên hạn sử dụng gây ra trên địa bàn mình quản lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

TUẤN PHÙNG