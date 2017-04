Lập tổ kiểm tra việc nhận xe tặng của doanh nghiệp

TTO - Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng, Bộ Tài chính vừa thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc tiếp nhận các xe này.

Tổ công tác liên ngành gồm 6 thành viên do một lãnh đạo Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) làm tổ trưởng. Tổ phó và các thành viên còn lại đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính.

Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện kiểm tra việc tiếp nhận, sử dụng xe do các doanh nghiệp biếu, tặng tại một số địa phương, báo cáo cơ quan chủ trì để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo quyết liệt tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Chính phủ đã thống nhất, yêu cầu chấm dứt ngay việc các địa phương, cơ quan nhà nước nhận xe biếu, tặng của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ việc bộ, ngành và địa phương tiếp nhận, sử dụng xe các doanh nghiệp tặng.

Mới đây, dư luận nêu lên một loạt các địa phương nhận xe do doanh nghiệp biếu tặng. Đơn cử Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau đã nhận 2 ô tô là Lexus GX 460 do một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tặng. Đà Nẵng cũng tiếp nhận 4 ô tô do doanh nghiệp tặng.

Tuy nhiên, sau khi dư luận có nhiều ý kiến phản đối về việc chính quyền nhận xe ô tô sang do doanh nghiệp tặng, các địa phương như Cà Mau, Đà Nẵng đều đã trả lại xe cho doanh nghiệp.

