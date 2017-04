Cho ông Liêm đi du lịch vì không biết ông bị cấm xuất cảnh

TTO - Chiều 13-4, liên quan vụ ông Lê Thanh Liêm - nguyên giám đốc Sở Y tế Long An không được đi du lịch ở Nhật, ông Trần Văn Cần - chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết có sự chưa khớp thông tin giữa công an và UBND tỉnh.

“Khi UBND tỉnh Long An ký văn bản chấp thuận cho ông Liêm đi du lịch Nhật Bản thì không biết việc công an đã đưa ông Liêm vào đối tượng bị ngăn chặn. UBND tỉnh cho đi nhưng đến khi ra sân bay thì công an không cho đi”, ông Cần nói.

Lý do mà công an không cho ông Liêm xuất cảnh, ông Cần cho biết đó là do công an đang có những vấn đề cần làm rõ. Những việc này đến nay đều chưa có kết luận, báo cáo về UBND tỉnh.

“Các đơn vị liên quan, bao gồm cả công an, sẽ thông tin thêm trong cuộc họp báo quý 1-2017 được tổ chức vào sáng 14-4”, ông Cần nói.

Trước đó vào sáng 12-4, ông Trần Văn Cần cũng đã có buổi tiếp xúc với ông Lê Thanh Liêm để trao đổi về vấn đề này.

Tại buổi gặp, ông Cần cũng cho biết đây chỉ là một sự cố phát sinh từ việc không có thông tin từ phía ngành công an. Việc không cho ông Liêm xuất cảnh thuộc về chuyện nghiệp vụ ngành công an.

Còn những việc liên quan đến ông Liêm mà công an đang làm rõ theo đề nghị từ phía UBND tỉnh, UBND tỉnh sẽ thông tin tới ông Liêm khi có kết luận chính thức.

Trong khi đó, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, hiện chỉ có 2 vụ việc liên quan đến ông Liêm đang được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh Long An thụ lý là công tác đấu thầu thuốc tại Long An vào năm 2010-2011 và lắp camera tại tòa nhà 4 cơ quan.

Về đấu thầu thuốc tại Long An vào năm 2010-2011, tháng 7-2014, UBND tỉnh Long An đã ký kết luận và đến 1-2015, UBND tỉnh tiếp tục ra quyết định điều chỉnh bổ sung, cho thấy công tác đấu thầu thuốc của Sở Y tế trong hai năm 2010-2011 chưa đảm bảo theo thông tư liên tịch về hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập và yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Lê Thanh Liêm và những người liên quan.

Liên quan đến vụ lắp camera tại tòa nhà 4 cơ quan do Sở Y tế làm chủ đầu tư, đến nay công trình này vẫn chưa được kết toán.

Trong kết luận thanh tra do chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần ký cho thấy qua quá trình thẩm định giá, Sở Y tế Long An đã có các sai sót trong hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất như cán bộ thẩm định giá không làm rõ nhiều tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, dẫn đến việc xét trúng thầu đối với công ty không đủ năng lực tài chính và phải điều chỉnh thời gian kéo dài để công ty này thực hiện.

Kết luận cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với giám đốc Sở Y tế tỉnh trong việc lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, giám sát, thanh toán khối lượng, thay đổi thiết bị, quản lý, sử dụng chưa đạt yêu cầu trong việc thanh toán cho nhà thầu cao hơn thực tế số tiền hơn 735 triệu tại công trình.

Theo ông Liêm, tháng 9-2016, ông đã có văn bản khiếu nại kết luận thanh tra này vì cho rằng quá trình thẩm định giá trong quá trình thanh tra còn nhiều điều khuất tất, dẫn đến kết luận sai về vụ việc.

“Cả hai vụ việc này tôi và tập thể ban giám đốc sở Y tế Long An đã kiểm điểm trước khi nhận quyết định thôi nhiệm vụ chờ nghỉ hưu tháng 2-2017”, ông Liêm nói.

