Lãnh đạo TP.HCM thị sát lòng hồ Dầu Tiếng

TTO - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định Hồ Dầu Tiếng là công trình đặc biệt quan trọng với TP.HCM. Bởi nó đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cho TP.