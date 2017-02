Rét nhất từ đầu đông, Mẫu Sơn còn 2 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 7h sáng 11-2, các trạm khí tượng miền núi ghi nhận nhiệt độ ở Hoàng Su Phì (Hà Giang) giảm xuống 10,4 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) thấp hơn 9,3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xuống mức 6,2 độ C.

Bắc Hà (Lào Cai) 7,4 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) rét hơn 4,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 4 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 2 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất trong đợt lạnh rét này, riêng Mẫu Sơn và Sa Pa xuống mức cực thấp tính từ đầu mùa đông đến nay.

Trước đó, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Nhiệt độ tại Mẫu Sơn giảm còn 3,2 độ C vào ngày 12-1, tại Sa Pa giảm tới 4,7 độ C vào ngày 30-12-2016.

Dự báo ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định sau suy yếu chậm. Nhiệt độ các khu vực ít biến đổi sau tăng nhẹ.

HẢI MINH