Vá ổ gà kiểu "trời ơi", dân bắt hốt lên làm lại

Người dân bức xúc tập trung tại khu vực ngập sâu bùn đất - Ảnh: Thanh Ba

Sáng 10-2, hàng trăm người dân thôn Cẩm Văn Bắc (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã tập trung dọc tuyến đường ĐT 605 nối liền 2 xã Điện Tiến - Điện Hồng để ngăn chặn xe chở vật liệu của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 501 cùng các loại phương tiện cơ giới khác.

Theo người dân, chiều 9-2, xe tải của công ty đang phụ trách thi công tuyến đường ĐT 605 đã vận chuyển một khối lượng lớn đất đá đến san lấp các hố gà tại tổ 1 (thôn Cẩm Văn Bắc).

Tuy nhiên, việc khắc phục mặt đường xấu này khiến việc lưu thông qua lại địa điểm trên trở nên khó khăn hơn.

“Khi xe của đơn vị xây dựng đến, chúng tôi đã can ngăn không được đổ đất đá. Thế nhưng, họ đã bất chấp và dẫn đến tình trạng bùn đất ngập lênh láng. Một số nhà dân bị bùn tràn vô đến sân. Nhiều học sinh đi học, do mặt đường trơn trượt nên té ngã nhào, lấm lem bùn đất”, bà Nguyễn Thị Định, một người dân trong thôn cho biết.

Các phương tiện di chuyển rất khó khăn - Ảnh: Thanh Ba

Có mặt tại hiện trường nơi người dân phản ánh, chúng tôi chứng kiến một đoạn đường kéo dài gần 50m bị ngập chìm trong lớp bùn dày đặc.

Hàng trăm xe tải bị người dân chặn lại phải quay đầu và tìm cách đi hướng khác.

Khoảng 9g ngày 10-2, một xe cần cẩu của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng đã được điều động đến khu vực người dân tập trung chặn xe để khắc phục hậu quả.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Đình Hòa, phó trưởng Công an xã Điện Hồng, cho hay: “Ngay khi nhận được tin báo, xã đã gọi điện cho công an thị xã để nhờ hỗ trợ giải quyết. Theo đó, cấp trên đã yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 501 nhanh chóng xử lí mặt đường. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã xuống hiện trường để vận động người dân không nên tập trung chặn xe và tạo điều kiện để đơn vị thi công hoàn thành tiến độ trong thời gian sớm nhất”.

Cào bùn đất ra khỏi sân - Ảnh: Thanh Ba

Người dân mang thùng gỗ đặt cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường - Ảnh: Thanh Ba

Xe của đơn vị thi công đến hiện trường khắc phục hậu quả - Ảnh: Thanh Ba

THANH BA