Miền Bắc rét sâu, miền Nam ngày nắng, đêm mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đêm 8-2, một đợt gió mùa đông bắc ào ạt tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Vùng núi có nơi thêm mưa phùn, nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm thấp.

Hồi 7g 9-2, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Cụ thể, Láng (Hà Nội) xuống mức 17 độ C; núi Ba Vì (Hà Nội) thấp hơn 16 độ C. TP Hải Dương (Hải Dương) 15,5 độ C, TP Thái Bình (Thái Bình) giảm xuống 15 độ C, Cúc Phương (Ninh Bình) chuyển rét đậm 14 độ C.

Vùng núi lạnh rét sâu hơn như Mù Cang Chải (Yên Bái) rét hại 12,9 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) 11,8 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) thấp hơn 10,3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm đến 8,8 độ C. Sa Pa 9 (Lào Cai) 7,6 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 7,2 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 3,9 độ C.

Ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền bắc và các tỉnh Trung Bộ, gây nhiệt độ các khu vực giảm thấp thêm. Trời chuyển rét sâu, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại nặng.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 9-2:

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; gió nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại nặng. Nhiệt độ cao nhất nhất phổ biến từ 18-20 độ C, khu tây bắc trong khoảng 20-22 độ C. Vùng núi 13-15 độ C, nhiệt độ thấp giảm xuống 13-15 độ C, vùng núi 8-10 độ C. Sa Pa (Lào Cai) giảm đến 4-6 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại nặng. Nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ C, nhiệt độ thấp nhất xuống mức 12-14 độ C, vùng núi từ 8-10 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm còn 1-3 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Phía nam mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía nam 28-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía nam 22-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm không mưa; gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày trời nắng. Đêm có mưa rào vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 17-19 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

HẢI MINH