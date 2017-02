Cụ ông 77 tuổi nhảy từ tầng 5 bệnh viện tự vẫn

Tầng 5 của bệnh viện đa khoa huyện Phước Long - nơi ông C. nhảy xuống đất - ẢNH: CTV

Những người chứng kiến có mặt tại thời điểm xảy ra cho biết, ông C. bất ngờ trèo qua ban công tầng 5 của bệnh viện rồi đột ngột nhảy xuống đất để tự vẫn.

Do ông C. nhảy xuống bất ngờ nên không ai kịp thời ngăn cản. Tuy nhiên rất may cụ rơi trúng vào nóc nhà Bếp ăn Từ thiện của Bệnh viện.

Ngay sau khi sự cố này xảy ra, bệnh viện đưa ông vào cấp cứu hồi sức. Ông C. chỉ bị thương nhẹ.

Theo người nhà ông C., trước khi nhảy lầu tự tử tinh thần của ông vẫn bình thường, do ông có bệnh về đường ruột nên ông được người nhà đưa vào bệnh viện khám thì sự cố xảy ra.

Được biết vào thời gian trước ông C. cũng có ý định uống thuốc tự tử nhưng người nhà phát hiện kịp thời ngăn cản.

TRẦN NGUYÊN