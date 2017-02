​Bắt chủ quán nhậu rút súng bắn chết người

Sáng 9-2, thiếu tá Trần Văn Hùng - phó trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận vụ án mạng xảy ra ở một quán nhậu ở xã Phong Thịnh làm một người chết. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra.

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, tối 8-2 anh Nguyễn Đình Dần (31 tuổi, ngụ xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) nói chuyện với ông Lê Anh Ngọc (42 tuổi, ngụ xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương) qua điện thoại nhưng không giải quyết được.

Sau đó, anh Dần sau đó tìm tới quán nhậu của vợ chồng ông Ngọc. Trong lúc cãi vã, ông Ngọc cầm súng tự chế bắn vào người anh Dần.

Trong đêm 8-2, nghi can Ngọc ra đầu thú.

