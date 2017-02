​Truy tố hai người nước ngoài buôn lậu 7 pho tượng vàng

TTO - Hai bị can Iwamura Masakazu và Kitada Takayoshi (quốc tịch Nhật Bản) bị truy tố về tội buôn lậu đã sang Việt Nam mua vàng rồi thuê người đúc thành 7 pho tượng để mang về Nhật qua đường hàng không.

Ngày 8-2, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Iwamura Masakazu (46 tuổi) và Kitada Takayoshi (34 tuổi), quốc tịch Nhật Bản, về tội buôn lậu.

Theo cáo trạng, Iwamura Masakazu nguyên là giám đốc một công ty môi giới lao động từ Việt Nam sang Nhật Bản.

Sau một số lần sang Việt Nam, bị can nảy sinh ý định mua vàng về Nhật Bản để chế tác thành trang sức và bán lại cho khách hàng hưởng lợi vì ở Nhật Bản các sản phẩm vàng được bán với giá rất cao.

Tháng 7-2016, Masakazu cùng nhân viên của mình là Takayoshi nhập cảnh vào Việt Nam. Được một số người quen giới thiệu, hai bị can tìm đến hiệu vàng S.D (phố Ngô Gia Tự, phường Tiền An, TP Bắc Ninh) đặt mua 7 pho tượng bằng vàng, gồm 4 tượng Phật Di Lặc, 3 tượng ông Tam Đa và hẹn ngày 2-8-2016 đến nhận.

Cáo trạng cho biết Masakazu đã chuyển cho Takayoshi 32 triệu yen để sang Việt Nam nhận 7 pho tượng làm bằng vàng đã đặt trước. Nếu thực hiện trót lọt việc đưa vàng về Nhật Bản Takayoshi sẽ được trả công 80.000 yen.

Để tránh bị lực lượng Hải quan Việt Nam phát hiện, cả hai đã bàn bạc mang 7 pho tượng đi mạ bạc bên ngoài.

Ngày 3-8, khi Kitada Takayoshi làm thủ tục xuất cảnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài kiểm tra và phát hiện trong hành lý xách tay của bị can có mang theo 7 pho tượng vàng không làm thủ tục khai báo Hải quan.

Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận 7 pho tượng được làm bằng vàng, hàm lượng vàng 99,99%, tổng khối lượng 6.794 gram.

Sau khi biết 7 pho tượng vàng bị bắt giữ, Iwamura Masakazu đã sang Việt Nam để tìm cách lấy hàng ra và bị cơ quan Công an Việt Nam bắt giữ.

Bị can này khai nhận đã gặp và đưa cho một người đàn ông Việt Nam tên Thủy 400.000 yen để lo “chạy” 7 pho tượng ra. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng ngoài lời khai của đối tượng không có tài liệu nào khác nên không có căn cứ làm rõ.

Tại cơ quan công an, bị can Masakazu khai nhận mua 7 pho tượng vàng về Nhật bán lại cho giám đốc một công ty tại thành phố Fukushima kiếm lời. Nếu việc buôn lậu vàng trót lọt, bị can này sẽ được hưởng lợi số tiền khoảng 280.000 yen.

