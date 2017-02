Nạo vét sông Thị Vải gây ô nhiễm

Tạm ngưng nạo vét Trả lời câu hỏi bao giờ giải quyết cho nông dân bị thiệt hại do ô nhiễm, đại diện Công ty TNHH Tuấn Hải Đăng cho biết: “Hiện chúng tôi cho tạm ngưng nạo vét để chờ tổ công tác xác định nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước trên sông do đâu. Nếu ô nhiễm do chúng tôi nạo vét cát thì sẽ bồi thường, hỗ trợ cho dân”.