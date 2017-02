Bồn cầu sập làm bé trai lọt hố xây cách đây 20 năm

Công trình vệ sinh của trường mầm non Krông Ana nơi bé An bị tai nạn - Ảnh: THÁI THỊNH

Ngày 8-2, bác sĩ Huỳnh Như Đồng, trưởng khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết sức khỏe bé Nguyễn Văn An (5 tuổi, học sinh trường mầm non Krông Ana) - nạn nhân trong vụ sập bồn cầu trong trường học - đã cơ bản hồi phục nhưng chưa thể xuất viện do chấn thương nặng và An vẫn đau vùng đầu phía sau.

Nhà vệ sinh được xây dựng từ 20 năm trước

Cô Lê Thị Hường, hiệu trưởng Trường mầm non Krông Ana cho biết các hạng mục trong trường đều được tiếp nhận và gộp lại từ hai trường mầm non và một trường tiểu học từ trước.

“Khi tôi chuyển về làm hiệu trưởng, tiếp nhận lại trường cách đây 3 năm, nhìn bên ngoài hạng mục khu vệ sinh vẫn chưa có biểu hiện nứt hay xuống cấp. Đây vẫn là nơi vệ sinh thường xuyên của học sinh và giáo viên trong trường. Nhận thấy nhà vệ sinh trường tiểu học không đạt tiêu chuẩn với học sinh mầm non, cuối năm 2015, trường đã làm đề xuất lên phòng GD-ĐT xin cấp kinh phí xây mới nhưng chưa được phê duyệt” - cô Hường chia sẻ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Trung Dũng, trưởng phòng GD-ĐT huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết nhà vệ sinh nơi xảy ra sự việc là một trong những hạng mục xây dựng gần 20 năm trước và Trường mầm non Krông Ana tiếp nhận lại từ 10 năm nay.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, ông Dũng cho biết theo thiết kế, khi xây dựng đầu tiên, nhà vệ sinh đào một hầm ở phía dưới. Do lâu năm nên hố này ngày càng rộng ra dẫn đến sụt lún. Hằng năm các hạng mục này vẫn được phòng GD-ĐT trích kinh phí tu sửa, tuy nhiên do hầm ở phía dưới lòng đất, bên trên vẫn nguyên vẹn nên khó có thể phát hiện được.

“Phòng GD-ĐT huyện đã nhận được đề xuất của Trường mầm non Krông Ana và đã xin được nguồn kinh phí từ UBND thị trấn, dự kiến sẽ xây mới khu nhà vệ sinh cùng các hạng mục xuống cấp tại trường vào đầu năm 2017. Chưa kịp xây thì xảy ra sự cố” - ông Dũng nói.

Bé Nguyễn Văn An (5 tuổi, học sinh lớp chồi 1, trường mầm non Krông Ana) đang được người thân chăm sóc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Thái Thịnh

Cũng theo ông Dũng, khu nhà vệ sinh và các hạng mục tại Trường mầm non Krông Ana sẽ được xây trong thời gian sắp tới để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Không dụng cụ hỗ trợ, khó đưa bé lên ngay

Về việc bạn đọc đặt câu hỏi tại sao khi xảy ra sự việc, thầy cô giáo trong trường không ứng cứu ngay mà phải đợi ba bé An đến đưa cháu lên, cô Hường chia sẻ trường có 28 giáo viên nữ và 1 bảo vệ nam. Sự việc xảy ra vào buổi trưa, bảo vệ đã về ăn trưa nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Cô giáo Phạm Thị Phương Thảo, giáo viên trực tiếp có mặt khi sự việc xảy ra cho biết sau khi ăn cơm xong, học sinh được giáo viên chia thành từng tốp đưa đi vệ sinh.

“Khi chúng tôi đứng ngoài chờ các em đi vệ sinh để dẫn vào thì nghe tiếng sạt lở và bé An kêu: “Cô ơi, cứu con với” - cô Thảo kể lại.

Cũng theo cô Thảo, khi vào tới thấy An nằm phía dưới vẫn nói chuyện được. Vì hố sâu chừng 5m, xung quang sụt lún nên phải có dụng cụ hỗ trợ dây, thang mới đưa được bé lên chứ không thể nhảy xuống đưa lên ngay được. Giáo viên chúng tôi cử 1 người ở lại nói chuyện với An còn những người còn lại đi kêu người giúp. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi lấy dụng cụ hỗ trợ (gồm thang, dây thừng, xô…), thì cũng là lúc ba của bé An tới đưa cháu lên” - cô Thảo tâm sự.

Người nhà bé An cho biết hiện trường mầm non đã hỗ trợ cháu 10 triệu đồng, phòng GD-ĐT huyện 4 triệu đồng và UBND thị trấn Buôn Trấp 5 triệu đồng.

THÁI THỊNH