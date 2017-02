Tại sao Q.2 tội phạm tăng, Q.9 dân gấp đôi tội phạm giảm?

TTO - "Vì sao quận 2 ít dân tội phạm tăng, quận 9 nhiều dân tội phạm giảm?" - câu hỏi này được Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đặt ra với đại tá Ngô Minh Châu - phó Giám đốc Công an TP.HCM, tại buổi làm việc với Quận ủy quận 9, chiều 7-2.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tại buổi làm việc với quận ủy quận 9 chiều 7-2 - Ảnh: Thuận Thắng

Câu hỏi xuất phát từ hai báo cáo rất khác nhau về tình hình tội phạm trong năm 2016 của quận 2 và quận 9 tại hai cuộc làm việc trong ngày 7-2.

Cụ thể, quận 2 báo cáo có diện tích 5.000 ha, dân số 156 ngàn người, trong năm 2016 số vụ phạm pháp hình sự tăng hơn 13%. Công an quận 2 lý giải, một trong những nguyên nhân tội phạm tăng là do địa bàn quận 2 rộng.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc chiều cùng ngày ở quận 9, Bí thư Thành ủy lại được báo cáo: Quận 9 có dân số gần gấp đôi quận 2, diện tích rộng gấp đôi quận 2, nhưng trong năm 2016, giảm đến 36,87% so với năm 2016. Giảm rất mạnh so với mức chung của toàn TP.

Ông Đinh La Thăng đặt câu hỏi: “Vậy là thế nào? Ở quận 2 tôi được báo cáo là do địa bàn rộng nên tội phạm tăng. Nay sang quận 9, địa bàn rất rộng, dân cũng đông hơn mà tội phạm giảm sâu. Vậy tội phạm tăng hay giảm do cái gì?”.

Được Bí thư Thành ủy yêu cầu, đại tá Ngô Minh Châu trả lời: “Câu hỏi của Bí thư Thành ủy rất hay. Quận 2 và quận 9 là hai địa bàn nối liền nhau và có những sự khác biệt trong kết quả phòng chống tội phạm”.

Phó giám đốc Công an TP cho biết năm 2016 khi dự triển khai công tác năm ở quận 9, ông có yêu cầu quận đánh giá đúng tình hình để đưa đưa giải pháp đúng. Khi đó công an quận 9 xác định được các đối tượng thực hiện trộm cắp, cướp giật tài sản chiếm 70%.

“Tôi hỏi thêm một ý là các tội danh này do những đối tượng ở ở tại chỗ hay nơi khác đến, và được biết nơi khác đến 65 - 70% là nơi khác đến. Từ đó đưa ra biện pháp phù hợp với tình hình” - Đại tá Châu cho biết.

Ông Châu nói đã yêu cầu công an quận 9 đưa ra các giải pháp: tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác từ người dân; tuần tra nghiêm túc vì đối tượng nơi khác đến mà thiếu tuần tra là ngường địa bàn cho tội phạm; nắm tình hình thật chắc và công an quận 9 đã làm tốt việc này; khai thác thông tin từ cường camera nhà dân, cơ quan...

Đại tá Ngô Minh Châu đánh giá công an quận 9 làm rất tốt các biện pháp này và nhờ vậy các vụ phạm pháp hình sự giảm rất sâu.

“Quận 2 thì chưa làm bật ra các ý này, chưa đánh giá hết tình hình, đánh giá đúng đối tượng, chưa căn cơ” - Đại tá Ngô Minh Châu nói.

Bí thư Đinh La Thăng kết luận: “Vậy tội phạm tăng hay giảm là do con người rồi, chứ có phải do địa bàn rộng hay hẹp đâu!”.

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Công an TP biểu dương khen ngợi công an quận 9 và tổ chức cho công an quận 2 học tập kinh nghiệm.

“Vì hai địa bàn kế nhau, một bên tăng cao, một nơi giảm sâu là thế nào? Phải có tổ chức đánh giá mô hình, cách làm để rút kinh nghiệm. Làm sao để năm 2017 tội phạm ở quận 2 và quận 9 đều giảm mạnh như nhau” - ông Đinh La Thăng nói.

THẠCH HÀ