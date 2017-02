Nghệ An: chen chúc làm thủ tục xuất khẩu lao động

TTO - Những ngày đầu năm mới Đinh Dậu, hàng ngàn người dân Nghệ An xếp hàng dài ở Phòng quản lý xuất nhập cảnh làm hộ chiếu, giấy thông hành để đi xuất ngoại lao động.

Người dân Nghệ An xếp hàng dài vào sáng 6-2 để làm hộ chiếu đầu năm mới để xuất ngoại - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau đợt nghỉ tết Đinh Dậu, lượng người đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72) Công an tỉnh Nghệ An làm hộ chiếu và giấy thông hành tăng đột biến so với ngày thường.

Từ sáng sớm 6-2, khuôn viên Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An trên đường Trần Quang Diệu (TP Vinh) chật cứng người từ ngoài cổng đến các bàn làm việc.

Hầu hết người dân đến làm hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động sang Nga, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia… và làm giấy thông hành chủ yếu sang Lào.

Mặc dù số lượng người đến làm thủ tục năm nay rất đông, nhưng với việc tổ chức, sắp xếp khoa học nên hiện tượng chen, lấn xô đẩy tại các khu vực chụp ảnh, ghi hồ sơ làm hộ chiếu, giấy thông hành tại phòng quản lý xuất nhập cảnh không còn xảy ra như những năm trước.

Cầm trên tay tờ khai làm hộ chiếu, anh Phạm Văn Hóa (42 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An) than thở: “Tôi đến đây từ lúc 7g sáng để làm hộ chiếu đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan nhưng đến gần 10g trưa vẫn chưa chen vào bên trong được vì người xếp hàng đông quá”.

Dịch vụ chụp ảnh trong khuôn viên làm hộ chiếu, giấy thông hành được niêm yết công khai với 15.000 đồng/người/lượt - Ảnh: DOÃN HÒA

Thượng úy Ngô Xuân Mạnh - phó đội trưởng đội tham mưu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, cho biết sau Tết, lượng người làm hộ chiếu, giấy thông hành thường tăng đột biến, bình quân 600-700 người/ngày, tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Để ngăn chặn các dịch vụ “ăn theo” như photocoppy, giữ xe, “cò” viết hộ tờ khai…nở rộ như các năm trước, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Nghệ An đã mở thêm 3 bàn tiếp nhận hồ sơ để phục vụ người dân; đồng thời huy động toàn bộ chiến sĩ làm công tác tiếp dân và giải quyết nhanh gọn ở tất cả các bộ phận, không để người dân chờ đợi lâu.

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Nghệ An đã lắp rào để công dân đến làm thủ tục xếp hàng chờ từ phía bên ngoài - Ảnh: DOÃN HÒA

DOÃN HÒA