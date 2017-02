Áp dụng nhiều cách để thay đổi thói quen xả rác 

Công an phường có xử phạt nhưng không nhiều Cũng như quy định trước đây, nghị định 155/2016 tiếp tục trao cho chủ tịch UBND các cấp, trưởng công an các cấp, thanh tra chuyên ngành... thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Liên quan đến việc này, thiếu tá Phan Thanh Sơn - trưởng Công an P.2, Q.3 (TP.HCM) - cho biết theo nghị định 155/2016, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của trưởng công an cấp xã (phường) chỉ ở mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2,5 triệu đồng trở xuống. Rác chất đống trên nắp hố ga ở đường Trần Khắc Chân, Q.1, TP.HCM - Ảnh: CHÂU ANH Nghĩa là trưởng công an cấp xã (phường) có thể xử phạt hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng (mức phạt 500.000 - 1 triệu đồng); hành vi tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng (mức phạt từ 1-3 triệu đồng)... Tuy nghị định 155 có hiệu lực từ ngày 1-2 nhưng hiện nay công an phường chưa được tập huấn nên khi phát hiện hành vi vi phạm thì nhắc nhở là chính. Một lãnh đạo Công an P.2, Q.Tân Bình cho biết công an phường không có lực lượng kiểm tra thường xuyên các vi phạm về vệ sinh môi trường. Theo vị này, trước đây công an phường có kiểm tra, xử phạt một số trường hợp vi phạm như vứt rác, tiểu bậy... theo mức phạt tại nghị định 179, nhưng số vụ công an đã phạt không nhiều bởi công an phường phải thực thi nhiều nội dung về quản lý nhà nước tại địa bàn nên việc kiểm tra, xử phạt các hành vi xả rác, đi vệ sinh bừa bãi không thể tổ chức thường xuyên. “Thông thường công an phường kết hợp việc xử phạt các hành vi trên khi thực hiện các nhiệm vụ tuần tra địa bàn” - vị này cho biết. (S.BÌNH - ÁI NHÂN)