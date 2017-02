Quốc lộ 1 qua Quảng Nam kẹt nghiêm trọng vì đường hỏng

TTO - Do đường hư hỏng, cầu đang sửa chữa nên những ngày gần đây tuyến quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Tân, huyện Núi Thành, Quảng Nam thường xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng nhiều giờ.

Hàng dài xe nhích từng tí trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành chiều 2-2 - Ảnh: LÊ TRUNG

Vụ kẹt xe nghiêm trọng nhất bắt đầu từ 12g ngày 2-2 khiến hàng nghìn xe cộ lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 qua thị trấn Núi Thành phải nhích từng tí.

Đến trưa 3-2, ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực này lại tái diễn khiến nhiều tài xế xe ngán ngẫm. Từ 10g trưa cùng ngày, hàng nghìn chiếc xe nối đuôi nhau nhích từng chút.

Đến 12h30 thì nơi đây bị ùn ứ nặng, xe cộ phải dừng lại gần 2km.

Ông Trần Cường (trú khối phố 3)-cho biết tình trạng kẹt xe này bắt đầu từ ngày 25 tết Đinh Dậu kéo dài đến hôm nay. Mỗi ngày từ 9-10h sáng là kẹt nghiêm trọng, kéo dài cho đến chiều tối.

Anh Đoàn Văn Cường (tài xế xe khách tuyến Quảng Ngãi-Đà Nẵng)-bực tức: “Mấy ngày nay ngày nào cũng bị kẹt xe kéo dài khiến lịch trình chở khách bị chậm, hành khách cứ liên tục than phiền”.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tuyến đường đoạn gần cầu An Tân tại Km 1018+669 quốc lộ 1 bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, trời mưa xuống đọng nước thành vũng nước khiến việc lưu thông xe cộ trên đường rất khó khăn.

Tuyến đường qua cầu An Tân nhỏ hẹp, cầu lại đang được thi công sửa chửa dở dang nên việc lưu thông bị ách tắc. Hàng nghìn xe cộ bị kẹt cứng cả gần 10 km khiến nhiều tài xế xe than phiền, kêu trời. Trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tá Nguyễn Văn Binh - đội trưởng đội CSGT số 1 (thuộc phòng CSGT, công an tỉnh Quảng Nam) - cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về tình trạng ùn tắc xe cộ ngày 2-2, lực lượng CSGT của đội đã nhanh chóng đến hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

“Đội cũng đã huy động lực lượng thuê các xe múc, xe tải chở đất khắc phục các điểm hư hỏng, ngập nước để tạo điều kiện cho xe lưu thông nhanh chóng” - thiếu tá Binh cho biết.

Thượng tá Lê Đình Xê - phó phòng CSGT công an tỉnh Quảng Nam-cho biết từ sau tết các phương tiện giao thông từ phía Bắc vào Nam rất đông.

Tại nút giao thông cầu An Tân, do hai bên đầu cầu mặt đường hư hỏng khiến các xe qua lại rất khó khăn, dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài.

Lực lượng CSGT đã phân công rất nhiều tổ để lập chốt hướng dẫn cho phương tiện qua lại an toàn.

"Hôm qua mùng 6 tết, lượng xe từ Bắc vào Nam rất đông, ùn ứ kéo dài từ 12h trưa đến 23h đêm, chúng tôi mới giải quyết xong thì đến hôm nay bị ùn ứu lại. Hôm nay 3-2, ngay từ 8h sáng lực lượng CSGT có mặt để phân luồng giao thông” - thượng tá Xê cho biết.

Các xe nhích từng mét qua đoạn cầu An Tân đang thi công dang dở - Ảnh: LÊ TRUNG

Mặt đường gần cầu An Tân bị hư hỏng nghiêm trọng, có nhiều ổ voi - Ảnh: LÊ TRUNG

Xe cộ khó khăn qua đoạn gần cầu An Tân - Ảnh: LÊ TRUNG

Các xe xếp hàng qua đoạn gần cầu An Tân - Ảnh: LÊ TRUNG

Lực lượng CSGT Quảng Nam phân luồng giao thông - Ảnh: LÊ TRUNG

Người đi đường bực bội vì kẹt xe kéo dài - Ảnh: LÊ TRUNG

Cầu An Tân đang được sửa chữa khiến đường hẹp lại, gây kẹt xe - Ảnh: LÊ TRUNG

Xe cấp cứu cũng phải nối đuôi nhích chậm chạp qua đoạn đường kẹt xe - Ảnh: LÊ TRUNG

Đoạn đường quốc lộ 1 qua thị trấn Núi Thành ngập ngụa nước - Ảnh: LÊ TRUNG

