​Tạm giữ tài xế tông chết 3 người trong một gia đình

TTO - Xét nghiệm nồng độ cồn của tài xế lái xe tải tông chết 3 người trong một gia đình, công an ghi nhận nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người trong gia đình anh Tịnh tử vong chiều 1-2 - Ảnh: D.HÒA

Chiều 2-2, thiếu tá Trần Văn Hùng - phó trưởng Công an huyện Thanh Chương - cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ bàn giao tài xế Phạm Văn Lai (42 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP Vinh) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

Tài xế Lai bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của tài xế Lai - người lái xe tải va chạm với xe máy khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại cầu Rộ, huyện Thanh Chương vào chiều 1-2, công an ghi nhận nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép.

Sáng 2-2, gia đình và chính quyền địa phương xã Thanh Dương cũng hoàn tất thủ tục mai táng bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi), chị Vi Thị Huệ (30 tuổi, con dâu bà Xuân), bé Võ Văn Hùng Huy (4 tuổi, con trai chị Huệ).

Riêng anh Võ Văn Tịnh (32 tuổi, chồng chị Huệ) đang được theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An sau ca phẫu thuật một cẳng chân bị đứt lìa không thể nối lại.

Như Tuổi Trẻ thông tin, khoảng 13g chiều 1-2, anh Tịnh chạy xe máy chở mẹ, vợ và con trai qua cầu Rộ nối hai xã Võ Liệt - Ngọc Sơn thì va chạm với xe tải do tài xế Lai cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến bà Xuân, chị Huệ rơi xuống bãi đất cách cầu chừng 30m tử vong tại chỗ.

Bé Huy chết trên đường đi cấp cứu.

DOÃN HÒA