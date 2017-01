Va chạm giao thông trên quốc lộ, 3 người chết 

TTO - Tối 31-1, ông Phùng Văn On - phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết khoảng 16g cùng ngày đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết trên Quốc lộ 50, thuộc địa bàn xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An.