Phú Yên cận tết vẫn phải chống lũ

TTO - Theo báo cáo nhanh của chính quyền địa phương, nước dâng đã gây ngập hơn 600m trên đường tỉnh 650, đoạn qua khu vực cầu Cây Cam (xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) với mực nước ngập trên dưới 0,5m.

Nước lũ gây ngập đường tỉnh 650 khiến việc đi lại, mua sắm tết của người dân huyện Tuy An gặp khó khăn - Ảnh: KHẮC NHO

Trưa 26-1 (29 tháng Chạp), ông Bùi Văn Thành - chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), cho biết đã huy động lực lượng chức năng sẵn sàng phương án phòng chống lũ lụt vì lũ tràn về đang gây ngập đường đi một số vùng trũng ở các xã An Định, An Nghiệp từ lúc 4g sáng cùng ngày.

Theo ông Thành, chuyện ngập lụt trong những ngày giáp tết thế này chưa từng xảy ra ở địa phương.

“Do mưa lớn mấy ngày nay, nước về hồ chứa nước Đồng Tròn quá lớn, vượt qua tràn nên hồ thủy lợi này phải xả lũ điều tiết. Trong khi đó, phía hạ du, mấy trận lũ liền khiến đất có “nước chân”, không rút được, nước từ trên xả xuống gây ngập cục bộ”, ông Thành cho hay.

Theo báo cáo nhanh của UBND hai xã An Định và An Nghiệp, tuy không gây hư hại về nhà ở của người dân, nhưng nước lớn đã gây ngập hơn 600m trên đường tỉnh 650, đoạn qua khu vực cầu Cây Cam (xã An Định), với mực nước ngập trên dưới 0,5m.

Hai tuyến giao thông liên xã tại thôn Phong Hậu và Định Phong (xã An Định) bị ngập 0,3-0,5m khiến việc đi lại, mua sắm tết của người dân gặp khó khăn.

Theo ông Bùi Văn Thành, từ sáng 26-1 đến trưa không mưa nên mực nước không lớn thêm. “Nếu thời tiết tốt thì khả năng đến chiều 30 tết nước rút hết, còn nếu tiếp tục mưa, hồ Đồng Tròn tiếp tục xả điều tiết thì phải chống lũ thôi chứ không còn cách nào khác”, ông Thành nói.

Nước lũ tràn về gây ngập hơn 650ha lúa vụ đông xuân. Ông Thành nói nguy cơ nhiều diện tích lúa mới sẽ bị hư hỏng.

KHẮC NHO - DUY THANH