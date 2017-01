Miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, Trung Bộ mưa vừa đến mưa to 

Đẩy nhiệt độ các khu vực tiếp tục gia tăng, trong khi đó khu vực Trung Bộ do chịu tác động của vùng nhiễu động gió trên cao nên có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Người dân vùng núi các tỉnh Trung Bộ cần đề phòng mưa lớn trái mùa gây lũ quét, sạt lở đất đá bất thường.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 25-1:

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, các vùng núi cao rét hại nhưng không sâu.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21-23 độ C, riêng khu tây bắc trong khoảng 24-26 độ C, có nơi cao trên 26 độ C. Vùng núi 16-18 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, vùng núi 11-13 độ C. Sa Pa (Lào Cai) lên mức 8-10 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét nhẹ, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C, vùng núi từ 19-21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, vùng núi từ 13-15 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tăng lên 11-13 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, phía nam có nơi cao trên 23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng có nơi có sương mù. Trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23-25 độ C, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, núi Ba Vì dưới 18 độ C.

HẢI MINH