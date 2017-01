Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 

Tại buổi họp mặt, Tổng bí thư nhấn mạnh trọng tâm năm 2017 tiếp tục phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2016.

Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Triển khai đồng bộ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của Trung ương, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Trước mắt, cần đẩy mạnh sản xuất; chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, biển, đảo, bảo vệ Tổ quốc; chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng bào vùng miền núi, dân tộc; tăng cường quản lý thị trường; bảo đảm giao thông và an toàn giao thông trong dịp tết, các ngày lễ... .

