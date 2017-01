Đón giao thừa không pháo hoa 

Mong ấm no hơn năm cũ Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến người dân về kế hoạch đón giao thừa và những mong mỏi nhân năm hết Tết đến. Anh Phan Huy Cường (kỹ sư cơ khí, ngụ ở Q.1, TP.HCM): Nhớ khoảnh khắc cùng nhìn về một hướng Anh Phan Huy Cường Tôi có một thú vui là mỗi dịp Tết đến xách máy ảnh chạy lòng vòng mấy chợ hoa Tết, hội hoa xuân, đường hoa Nguyễn Huệ và đặc biệt là đêm giao thừa để chụp hình làm kỷ niệm. Đêm cuối cùng trong năm, gia đình tôi cùng lên xe chạy ra đường hoặc chọn một tầng cao, một quán cà phê có view đẹp chờ ngắm pháo hoa. Khoảnh khắc cả thành phố, cả đất nước cùng nhìn về một hướng, cùng ước mơ, cùng hi vọng, theo tôi, có một ý nghĩa sâu sắc. Năm qua, đất nước ta có nhiều trận lũ, nhiều chuyện buồn do thiên tai gây ra. Tôi hi vọng năm sau mọi chuyện sẽ an lành và người dân cả nước lại được có cơ hội ngắm pháo hoa đón chào năm mới. Thạc sĩ Nguyễn Quang Tiệp (29 tuổi, giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học Toàn Năng): Tết nhân văn Ths Nguyễn Quang Tiệp Nhiều năm nay, năm nào đêm giao thừa cả nhà chúng tôi cũng quây quần bên nhau đón chào năm mới. Nghe chủ trương không bắn pháo hoa, dùng tiền để lo cho người nghèo, tôi ủng hộ. Đó là một chủ trương nhân văn, thể hiện lá lành đùm lá rách, sự quan tâm với người dân nghèo. Lo được cho người nghèo đón Tết vui tươi thì cái Tết của toàn dân tộc mới càng thêm ý nghĩa, mới toát lên được giá trị ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Những người ở tuổi chúng tôi cứ mỗi dịp Tết đến lại trăn trở nhiều vấn đề của thời cuộc, nhiều vấn đề của đất nước. Năm qua, phong trào khởi nghiệp được phát động rầm rộ trong giới trẻ nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Năm tới phải làm sao để phong trào này phát triển mạnh, lan tỏa hơn nữa trong giới trẻ. Anh Phùng Tuấn Dũng (trưởng nhóm tình nguyện ABOB chuyên chụp ảnh cưới cho người khuyết tật và người nghèo): Tết vui hơn khi có sự sẻ chia Anh Phùng Tuấn Dũng Năm nào cũng vậy, dù công việc bận rộn đến mấy, mấy anh em trong nhóm ham làm từ thiện cũng lên kế hoạch đi vận động, xin tài trợ, bỏ tiền túi để có thêm chút quà bánh phụ Tết với người nghèo. Năm nay, nhóm vừa tổ chức chuyến tặng quà Tết cho 500 gia đình khó khăn ở Bến Tre. Với chúng tôi, Tết mệt nhưng vui hơn nhiều nếu san sẻ được niềm vui cho mọi người. Năm nay không có pháo hoa, có lẽ tôi chỉ loanh quanh ở nhà, chờ giao thừa xông đất rồi lì xì mừng tuổi. Chúng tôi là những người trẻ thích làm từ thiện, luôn ủng hộ các ý tưởng tiết kiệm để chăm lo cho người nghèo. Tôi tán thành giảm bắn pháo hoa, dành kinh phí làm nhiều việc cần thiết hơn. Tôi đề xuất có thể trong một năm bắn pháo hoa nhiều dịp thì sau này chỉ nên bắn pháo hoa đêm giao thừa. MAI HƯƠNG - QUANG PHƯƠNG ghi