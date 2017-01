Phải đảm bảo các bến đò, phà an toàn dịp tết 

TTO - Sáng 23-1, Cục Đường thủy nội địa VN ra quân kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa dịp Tết Nguyên đán - Lễ hội mùa xuân năm 2017 tại nhiều bến đò, phà… trên địa bàn TP.HCM.

Các lực lượng kiểm tra tại bến đò An Phú Đông (Q.12) - Ảnh: N.A

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Duy - cục phó Cục Đường thủy nội địa - yêu cầu Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III và các lực lượng thanh tra giao thông, CSGT thủy phải triển khai quyết liệt công tác tuần tra, giám sát tất cả các khu vực trọng điểm như cầu Bình Lợi, phà An Phú Đông, Bình Qưới… nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách đi lại.

Đồng thời kiểm tra an toàn phương tiện, số phao cứu sinh trên từng tàu.

Cục Đường thủy nội địa VN cũng đề nghị Ban An toàn giao thông TP nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra xuyên suốt dịp tết, các lễ hội nhằm giảm thiểu 5-10% tai nạn giao thông đường thủy trong năm 2017.

Tại điểm kiểm tra cầu Bình Lợi, ông Nguyễn Ngọc Thạch - giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III - cho biết sẽ xử lý các đơn vị, tàu thuyền thường xuyên chở quá tải hoặc vi phạm mức nước (mức nước được kẻ vạch sơn trên mạn tàu) tại khu vực cầu sắt Bình Lợi (Q.Thủ Đức).

Ông Duy khẳng định Cục đường thủy nội địa sẽ yêu cầu đơn vị đang thi công cầu Bình Lợi mới cho tuyến đường sắt Bắc - Nam đẩy nhanh tiến độ. Tất cả tàu thuyền lưu thông qua cầu đều bị cấm di chuyển dưới dạ cầu trong thời điểm tàu hỏa đang chạy trên cầu để đảm bảo an toàn.

Trong dịp tết này, đơn vị thi công có trách nhiệm phân công nhân viên trực luôn trong tư thế sẵn sàng cứu các trường hợp khẩn cấp xảy ra, tuyệt đối không để tàu thuyền mắc kẹt dưới cầu gây ảnh hưởng giao thông đường bộ, đường thủy.

Theo Cục đường thủy nội địa VN, dịp tết, tại nhiều địa phương trong cả nước nhu cầu đi đò, phà tăng rất cao trên các tuyến sông rạch. Do đó, để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại, cục đã triển khai các địa phương Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau… tăng cường kiểm tra.

NGỌC ẨN – THU DUNG