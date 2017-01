Miền Bắc ấm áp và ít mưa trong những ngày Tết Đinh Dậu

Đẩy nhiệt độ các khu vực tăng dần lên, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Khoảng ngày 27-1 (tức 30 tháng chạp), có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống Bắc Bộ gây mưa nhỏ vài nơi. Tiết trời chuyển rét nhưng không sâu.

Theo đó, thời tiết miền Bắc trong dịp nghỉ Tết chủ đạo là ấm áp và ít mưa, rất thuận lợi cho mọi gia đình đi du xuân, chúc Tết ông bà, cha mẹ, anh em bạn bè gần xa, thăm viếng đền chùa, các khu du lịch nổi tiếng trong nước.

Dự báo thời tiết trên cả nước từ ngày 26-1 đến 1-2 (29 tháng chạp đến 4 tháng giêng):

Bắc Bộ: Ngày 26-1 nhiều mây, không mưa, vùng núi sáng có nơi có sương mù. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời ấm nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 24-26 độ C, khu tây bắc Bắc Bộ có địa phương cao trên 27 độ C. Vùng núi trong khoảng 19-21 độ C.

Ngày 27-1, chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường nên có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có nơi thêm mưa phùn, sau giảm mưa. Trời chuyển rét nhưng không sâu.

Từ ngày 28 đến 30-1, không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ có cường độ ổn định sau suy yếu. Trời nhiều mây, phổ biến không mưa, riêng vùng núi có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Trưa chiều có ngày giảm mây hửng nắng, nhiệt độ gia tăng trở lại. Trời rét nhẹ, vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm nhưng không sâu.

Nhiệt độ cao nhất có ngày đạt mức 23-25 độ C, khu tây bắc Bắc Bộ có nơi cao hơn 26 độ C. Vùng núi 18-20 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C, một số nơi núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn rét nhất 7-9 độ C.

Nhiều khả năng vào ngày 31/1 (mùng 4 Tết), có một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống miền Bắc gây mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ các khu vực giảm thấp dần.

Khu vực Trung Bộ: Ngày 26-1 các tỉnh bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng và khá ấm nóng. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 24-26 độ C. Ngày 27-1 có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ giảm thấp một ít, từ ngày 28-1 đến 1-2 nhiệt độ gia tăng trở lại. Trưa chiều có nắng nhạt, từ ngày 1-2 trở đi có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ chùng xuống.

Các tỉnh Trung và nam Trung Bộ ngày 26-1 đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-29 độ C, nam Trung Bộ có nơi cao trên 29 độ C. Từ ngày 27-1 đến 1-2 phổ biến không mưa, nhiệt độ ít biến đổi.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 26-1 đến 1-2 phổ biến không mưa. Ngày trời nắng, riêng vùng ven biển miền đông Nam Bộ ngày 26-1 có mưa rải rác.

Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất dao động từ 27-30 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 17-20 độ C; các tỉnh Nam Bộ nóng bức hơn, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

HẢI MINH