Đón tết ở ngôi làng bị 'xoá sổ' trong lũ

Đồ sắm lễ tiến ông Táo tại gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn (thôn An Xuyên 3) là trái dừa non và khóm hoa “mào gà” hái từ hàng rào nhà người trong xóm - Ảnh: BÁ DŨNG “Dừa non, hoa “mào gà” tiễn ông Táo về trời Những người dân ở xóm Xuân Cỏ cho biết vì nhà cửa bị đánh sập, đường từ làng ra bên ngoài bị chia cắt nên năm nay hầu hết các hộ gia đình đều làm lễ tiễn ông Táo bằng “cây nhà lá vườn”. Sau lũ, những hàng dừa cao lớn ở xóm Xuân Cỏ cũng bị đánh bật gốc, nhiều buồng dừa non nằm trễ trái tức tưởi dưới mép nước. Người dân đi hái trái dừa non này đặt lên bàn thờ để tiễn ông Táo như lễ vật của người dân vùng lũ hoạn nạn. “Mấy hôm nay tôi thì suốt ngày lo đắp lại ao tôm, vợ thì vừa dọn nhà, vừa lo hai đứa con nhỏ nên chẳng đi ra ngoài được. Đêm 22 tháng Chạp âm lịch thắp hương tiễn ông Táo nhưng hai vợ chồng chỉ chỉ có một quả dừa non với cây hoa “mào gà” vợ tôi hái được ở bên nhà hàng xóm, tôi sắm lễ rồi về đặt lên bàn thờ tiễn ổng về trời. Năm nay khó khăn thế nên phải chịu để ổng đi đơn sơ” ông Nguyễn Thanh Tuấn, một trong 11 hộ dân bị sập nhà cửa ở xóm Xuân Cỏ, tâm sự.