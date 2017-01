Nhiệt độ Mẫu Sơn giảm còn 4,4 độ C 

Hồi 7g 21-1, các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) giảm xuống 16,7oC; Hoài Đức (Hà Nội) 16,4oC. Ba Vì (Hà Nội) thấp hơn 15oC, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10,3oC; Sìn Hồ (Lai Châu) 11oC, đèo Pha Đin (Sơn La) giảm đến 11,5oC.

Đồng Văn (Hà Giang) thấp hơn 9,8oC; Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét hại sâu 8,3oC; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 4,4oC. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại Mẫu Sơn trong đợt lạnh rét này.

Dự báo ngày và đêm 21-1, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Theo đó, đêm nay nhiệt độ thấp nhất các tỉnh, thành ít biến đổi, riêng khu vực phía tây Bắc Bộ một số nơi vẫn giảm thấp.

Phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội phổ biến từ 15-17oC, vùng núi trong khoảng 11-13oC, Mẫu Sơn thấp nhất 4-6oC. Phía tây Bắc Bộ dao động từ 15-17oC, vùng núi 10-12oC. Sa Pa giảm tới 6-8oC.

HẢI MINH