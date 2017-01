Chuyển công tác nhóm công an vô cớ đánh người ở An Giang

Anh Hoàng (trái) và anh Trung dù đã về nhà nhưng sức khỏe vẫn yếu, chưa thể làm việc nặng như bình thường - Ảnh: BỬU ĐẤU

Sau hơn nửa tháng nằm viện, đến nay anh Lê Minh Hoàng, 35 tuổi đã xuất viện sau khi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Anh Lê Văn Trung, 30 tuổi cũng vừa về nhà sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Theo giấy ra viện của Hoàng, anh bị chấn thương đầu và chấn thương phần mềm cổ, còn anh Trung bị suy tim độ II, viêm phổi và chấn thương phần mềm.

Bà Nguyễn Thị Sáu - mẹ của Hoàng và Trung cho biết, dù hai con bà bị bắt và đánh đến nhập viện nhưng đến nay UBND xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, An Giang vẫn chưa thông báo với gia đình bà về hình thức xử lý những cán bộ công an xã này mà chỉ xuống thăm hỏi.

“Mới hôm qua lãnh đạo xã có đến thăm hỏi sức khỏe và ngỏ ý đưa 15 triệu đồng hỗ trợ tiền thuốc cho hai con tôi nhưng cái tôi cần không phải là tiền mà tôi muốn ai đánh đập hai con tôi phải được xử lý theo đúng pháp luật. Giờ cả hai yếu lắm, không lao động nuôi vợ con gì được nữa. Vụ việc xảy ra đến giờ mà địa phương giống như làm ngơ nên khiến gia đình tôi càng bức xúc hơn” - bà Sáu nói.

Theo Đại tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, toàn bộ vụ việc đang được Thanh tra công an tỉnh An Giang thụ lý để làm rõ các sai phạm của nhóm công an xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn.

“Theo báo cáo từ Công an huyện Thoại Sơn, Đảng ủy xã Định Mỹ đã đề xuất chuyển công tác nhóm cán bộ công an xã, chờ kết luận chính thức mới xử lý theo từng hành vi sai phạm cụ thể” - đại tá Bốn nói.

BỬU ĐẤU