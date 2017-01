Bắt quả tang 4 người cắt trộm chồi bơ tại Lâm Đồng

TTO - Một nhóm 4 người từ Đắk Lắk sang Lâm Đồng cắt trộm chồi bơ giống đã bị người dân xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng bắt giao công an đêm 18-1.

Nghi can Phạm Quang Cường bên cây bơ đã bị cắt chồi trong vườn nhà ông Chính - Ảnh: Đ. HUY

Sáng 19-1, Công an huyện Bảo Lâm đã dẫn giải nghi can Phạm Quang Cường (còn gọi là Báo, sinh năm 1985, trú phường Tân Hòa, TP Buôn Mê Thuột, Đắc Lắk) đến vườn bơ nằm ở thôn 8 (xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm) để xác định hiện trường mà Cường cùng các nghi can khác đã cắt trộm chồi bơ.

Theo lời khai của Cường, ngày 17-1, Cường cùng các nghi can Trần Văn Trí (SN 1990, trú thôn 1, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk), Trần Thị Kim Chi (SN 1987, trú thôn 4, xã Hòa Thắng, TP Buôn Mê Thuột) và Mai Văn Phương (SN 1992, trú thôn Trung Hòa, xã Đliê Ya, huyện Krông Năng) đi xe máy từ Đắk Lắk sang TP Bảo Lộc thuê trọ tại đường Lý Thái Tổ để tìm rẫy của người dân có trồng bơ để cắt trộm chồi.

Khoảng 11g ngày 18-1, Cường và Chi đi xe máy đến thôn 8 xã Tân Lạc để khảo sát địa bàn và quyết định sẽ cắt trộm chồi bơ giống của một nhà dân tại đây. Đến 18g cùng ngày Cường cùng Trí, Chi và Phương đi 2 xe máy từ Bảo Lộc vào xã Tân Lạc.

Đến vườn nhà ông Phạm Văn Chính (sinh năm 1966, trú thôn 8, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm), Chi đứng ngoài canh chừng để Cường, Trí và Phương chui vào qua hàng rào kẽm gai, dùng 2 kéo bấm cành cắt chồi bơ trong vườn.

Khoảng 20h cùng ngày, cả nhóm cắt được 1 bó chồi bơ, đưa ra đường, lên xe máy chuẩn bị tẩu thoát thì bị người dân bắt giữ, Phương kịp chạy trốn.

Chồi bơ bị thu giữ sau khi bị nhóm này cắt trộm - Ảnh: ĐỨC HUY

Công an xã Tân Lạc đã lập biên bản bắt quả tang, thu giữ 1 bao tải đựng chồi bơ, 5 bao tải không, 2 kéo bấm cành, 2 xe máy.

Tiến hành truy tìm, đến 7h sáng nay, Phương bị Công an xã Tân Lạc bắt giữ. Hiện Công an huyện Bảo Lâm đang làm việc với 4 nghi can để mở rộng điều tra.

Theo lời khai của Cường, nhóm đã nhiều lần đi cắt trộm chồi bơ để bán cho các điểm ghép giống. Giống bơ mà Cường tổ chức cắt chồi chủ yếu là các giống bơ ngoại nhập, có giá trị cao.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, thời gian qua trên địa bàn các khu vực Tây nguyên thường xuyên xảy ra tình trạng cắt trộm chồi bơ, cà phê khiến người dân phẫn nộ.

ĐỨC HUY