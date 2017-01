CSGT và CSTT, Thanh niên xung phong đổ ra đường chống kẹt xe

Giao thông Hà Nội giảm nhiệt Sau khi Công an Hà Nội tăng cường lực lượng tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông, tình trạng kẹt xe trong nội thành phần nào giảm bớt. Ngày 17-1, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận tại một số nút giao thông quan trọng của Hà Nội như: Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Trường Chinh - Láng - Tây Sơn, Thái Hà - Chùa Bộc, Khâm Thiên - Xã Đàn, Cầu Giấy - Xuân Thủy... vào các giờ cao điểm tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra nhưng không còn cảnh “chôn chân” cả giờ như những ngày vừa qua. Không chỉ CSGT mà nhiều lực lượng khác như cảnh sát cơ động, công an phường sở tại, lực lượng tự quản của phường cũng được tăng cường túc trực trước và sau giờ cao điểm để điều tiết giao thông. Ông Đào Vịnh Thắng, trưởng Phòng cảnh sát giao thông (PC67) Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã lên kế hoạch và bắt đầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo trật tự giao thông dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, PC67 triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông và mạnh tay xử lý vi phạm, xử lý xe chở cồng kềnh, xe ba gác... Theo thông tin từ Công an Hà Nội, giám đốc Công an TP chỉ đạo bố trí tăng cường 200 cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông trong giờ cao điểm từ ngày 6-1 đến hết 15-2. QUANG THẾ - THÂN HOÀNG