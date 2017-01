Bí thư Đinh La Thăng: “Đánh mạnh, đánh trúng, đánh liên tục vào tội phạm”

TTO - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói Công an TP phải “cảnh báo rõ như thế” với tội phạm đang chọn địa bàn TP để hoạt động, trong chuyến thăm PC45 Công an TP.HCM, chiều 18-1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng bắt tay các chiến sĩ Phòng CSĐT - TP về TTXH, Công an TP.HCM (ảnh chụp trưa 18-1) - Ảnh: Quang Định

Đây là chuyến thăm và làm việc của Bí thư Đinh La Thăng nhân dịp năm mới. Ông đánh giá cao nỗ lực kéo giảm tội phạm trong năm 2016 của Công an TP.HCM, trong đó Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) là đơn vị đi đầu.

Bí thư Thành ủy cho rằng việc kéo giảm tội phạm trong năm qua được người dân TP cảm nhận rất rõ qua cuộc sống mỗi ngày bình yên hơn. Tuy nhiên, tỉ lệ tội phạm vẫn còn cao và đòi hỏi của nhân dân là phải kéo giảm nhiều hơn nữa.

“Phải đánh mạnh đánh trúng, đánh quyết liệt, đánh liên tục vào tội phạm” - Bí thư Thành ủy quyết liệt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tặng quà chúc tết đại tá Lê Ngọc Phương - trưởng Phòng CSĐT - TP về TTXH, Công an TP.HCM (ảnh chụp trưa 18-1) - Ảnh: Quang Định

Công an TP muốn triển khai đặc nhiệm hình sự trước tết

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, trung tướng Lê Đông Phong - giám đốc Công an TP.HCM - cho biết với mục đích kéo giảm tội phạm, Công an TP đã có đề xuất với Bộ Công an cho tổ chức lại lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm thành một cấp.

Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định mặc dù trong quá trình khảo sát có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau, nhưng Công an TP.HCM vẫn kiên định lập trường với đề xuất này.

“Hiện nay chúng tôi được biết bộ trưởng Bộ Công an đã đồng ý, Công an TP.HCM đang chờ quyết định chính thức để triển khai. Nếu được sớm thì triển khai dịp tết này sẽ tạo được khí thế, các điều kiện đã chuẩn bị sẵn sàng” - trung tướng Lê Đông Phong cho biết.

Trước báo cáo này của giám đốc Công an TP.HCM, Bí thư Đinh La Thăng cho biết trong cuộc họp vào ngày mai ở Hà Nội, ông sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đề nghị Bộ Công an có văn bản sớm để Công an TP sớm triển khai.

“Chúng ta phải làm sớm để công bố cho toàn dân biết việc TP.HCM đã tổ chức lại lực lượng đặc nhiệm hình sự. Và để cho tội phạm biết TP.HCM không có chỗ dung thân cho tội phạm. Phải cảnh báo rõ như thế” - ông Đinh La Thăng khẳng định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu tại buổi chúc tết Phòng CSĐT - TP về TTXH, Công an TP.HCM (ảnh chụp trưa 18-1) - Ảnh: Quang Định

Lập đề án để tất cả công an đều giỏi võ

Bí thư Thành ủy cho rằng bên cạnh việc tổ chức lại, triển khai mô hình lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm để phù hợp với công tác trấn áp tội phạm thì cần phải tăng cường tạo mọi điều kiện trang thiết bị, nhất là công cụ hỗ trợ, điều kiện để nâng cao nghiệp vụ và đời sống cho cán bộ chiến sĩ.

Ông Đinh La Thăng đề nghị Công an TP xây dựng đề án để toàn bộ chiến sĩ Công an TP phải học võ, giỏi võ, nhất là cảnh sát. Ông Thăng lý giải việc giỏi võ nhằm mục tiêu đầu tiên là khỏe; thứ hai là để bảo vệ dân; thứ ba là để tự vệ trước tội phạm, những kẻ quá khích và thứ tư là để tấn công tội phạm.

“Lực lượng PC45 là phải giỏi võ, nghe đến là tội phạm phải sợ cùng với sự dũng cảm kỹ năng nghiệp vụ, phẩm chất cán bộ chiến sĩ. TP sẽ hỗ trợ ngân sách để cán bộ, chiến sĩ Công an TP học võ và giỏi võ. Để chúng ta kiên quyết tấn công đến cùng, đánh mạnh, đánh trúng các băng nhóm tội phạm có tổ chức” - bí thư Thành ủy nói.

Ông Đinh La Thăng cũng đề nghị Công an TP chăm lo tốt nhất về vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Cụ thể là mua bảo hiểm cho cán bộ, chiến sĩ ở mức cao hơn. Nhà ở công vụ, nơi tập luyện cho cán bộ chiến sĩ phải khang trang, tiện nghi hơn.

“Đời sống vật chất tinh thần cho chiến sĩ và gia đình phải được chăm lo để họ và hậu phương yên tâm” - bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy chúc tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tặng quà và chúc tết PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM (ảnh chụp trưa 18-1) - Ảnh: Quang Định Chiều cùng ngày, Bí thư Đinh La Thăng đến thăm, chúc tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. PGS.TS BS Nguyễn Trường Sơn, giám đốc bệnh viện, cho biết năm 2016 bệnh viện đã khám và tiếp nhận cấp cứu hơn 1 triệu lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho 125.000 bệnh nhân. Hiện nay bệnh viện có 20 cơ sở vệ tinh, trong đó có 7 cơ sở đã được chuyển giao kỹ thuật toàn diện… Bí thư Đinh La Thăng bày tỏ sự đánh giá cao kết quả khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong năm qua. “TP quan niệm dù bệnh viện trung ương hay địa phương đều là bệnh viện TP, chúng tôi rất ấn tượng với con số 1 triệu lượt bệnh nhân được khám bệnh, cấp cứu. Cảm ơn nỗ lực của bệnh viện” - ông Đinh La Thăng nói. Bí thư Thành ủy đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy cần đi đầu và nhanh chóng ứng dụng nhiều công nghệ mới, đẩy mạnh tự chủ xã hội hóa, nâng cao chất lượng khám bệnh và nâng cao đời sống cán bộ y bác sĩ. Đồng thời phối hợp với ngành công an, giao thông của TP giải quyết cò bệnh viện trật tự an toàn giao thông trước và trong bệnh viện. “Để làm sao người bệnh vào bệnh viện sẽ yên tâm với việc khám chữa bệnh” - ông Đinh La Thăng nói.

VIỄN SỰ