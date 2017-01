​4 xe va nhau trên đèo Bảo Lộc, 1 xe lao xuống vực

Người dân thu gom số nông sản rơi vãi giúp tài xế sau khi xe lao xuống vực - Ảnh: Nguyễn Đông

Thời điểm trên, xe tải do anh Nguyễn Hữu Thanh Toàn (sinh năm 1976, trú tại phường 7, Đà Lạt) chở rau từ Đà Lạt đi TP.HCM va chạm với xe tải do anh Hồ Văn Phi (sinh năm 1988, trú tại xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) điều khiển theo chiều ngược lại.

Xe tải do anh Toàn lái tiếp tục va chạm với xe tải chạy cùng chiều do anh Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1987, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Sau đó xe anh Toàn tiếp tục va vào xe tải thứ 3 do anh Bùi Khắc Thiện (sinh năm 1981, trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điều khiển theo chiều ngược lại.

Sau cú va chạm liên hoàn, xe tải do anh Toàn điều khiến mất lái lao vào lan can phòng hộ bên đường và lăn xuống vực sâu khoảng 5m.

Nhờ có tre nứa chắn nên xe này không bị hư hỏng nặng, anh Toàn bị xây xát nhẹ.

Tại công an huyện Đạ Huoai, tài xế Toàn cho biết nguyên nhân xe bị tai nạn là do nổ vỏ trước.

Đến lúc 10g ngày 18-1, xe tải này đã được kéo lên khỏi vực.

Xe tải do tài xế Toàn điều khiến nằm dưới vực - Ảnh: Đức Huy

ĐỨC HUY