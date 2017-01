Bắt đầu không khí về quê ăn tết, sân bay quá tải 

TP.HCM: Xe đò phục vụ hơn 1,4 triệu hành khách trong dịp tết 2017 Ông Trần Quốc Toản - tổng giám đốc Sam co cho biết trong 20 ngày trước và sau tết, các bến xe An Sương, Ngã Tư Ga, Miền Đông và Miền Tây sẽ phục vụ khoảng 1,4 triệu lượt khách. Trong đó, vào các ngày cao điểm các bến xe sẽ phục vụ khoảng 130.000 khách/ngày. Theo Công ty Samco các bến xe và các doanh nghiệp vận tải sẽ phục vụ 24/24 giờ và bảo đảm phục vụ hành khách chu đáo, an toàn và không để bất kỳ một hành khách nào không về quê được vị không có xe phục vụ. Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chúc tết sớm tại lễ ra quân phục vụ hành khách dịp tết Đinh Dậu 2017 - Ảnh: THUẬN THẮNG Tại buổi ra quân vào sáng 15-1, các đơn vị quản lý bến xe và các đơn vị vận tải cam kết làm việc với tinh thần trách nhiệm bảo đảm 100% hành khách về quê đón tến sum họp gia đình, không nghĩ lại qua đêm tại bến. N.ẨN - V.S